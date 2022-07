Jana Kisro steckt im Zwiespalt. Die Pflegekraft soll durch die gesetzliche Tariftreuepflicht ab September 2022 mehr Lohn erhalten. Aber sieht sie an ihrer eigenen Schwester, in welche prekäre Lage das die Pflegebedürftigen in Schleswig-Holstein bringen kann. Denn die werden die Zeche zahlen müssen.

Tilmann Post WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket