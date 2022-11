﻿Anklage: Opfer mit Strick um den Hals durch Lütjenburg gezogen

Massive Gewaltausbrüche in der Öffentlichkeit legt die Anklage einem 44-jährigen Mann aus Lütjenburg zur Last. Die 15 Tatvorwürfe reichen von Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Raub bis Widerstand und Sachbeschädigung. Auch Frauen gegenüber rastete der Angeklagte wiederholt aus. Seit Mittwoch verhandelt das Kieler Landgericht.

Massive Gewaltausbrüche in der Öffentlichkeit legt die Anklage einem 44-jährigen Mann aus Lütjenburg zur Last.

Kiel/Lütjenburg. Mindestens sieben Personen soll ein 44-jähriger Mann aus Lütjenburg innerhalb von drei Monaten teilweise schwer verletzt haben, darunter vier Frauen. Der sitzt wegen Wiederholungsgefahr in U-Haft. Die Vorwürfe aus dem Spätsommer und Herbst vergangenen Jahres beschäftigen das Kieler Landgericht möglicherweise bis Februar 2023. Zum Prozessauftakt am Mittwoch wies die 7. Strafkammer darauf hin, der als alkoholabhängig geltende Mann müsse im Fall einer Verurteilung auch mit der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angeklagte: „Die Hälfte der Vorwürfe sind Lügen“

Eine Langzeittherapie ist auch das erklärte Ziel des in Polen geborenen Deutschen. Die Maßregel würde ihm auf die Haftzeit angerechnet werden. Mit einem umfassenden Geständnis kann das Gericht trotzdem nicht rechnen: „Die Hälfte der Vorwürfe sind Lügen“, begründete der Mann vor einem halben Jahr seine Forderung nach Haftverschonung.

Zur Sache wolle sich ihr Mandant erst am nächsten Sitzungstag einlassen, kündigte Strafverteidigerin Kerstin Raber zur Überraschung des Gerichts an. Auch Kirchendiebstahl wird ihm vorgeworfen: Am 22. August 2021 soll er in der Lütjenburger St. Michaelis-Kirche versucht haben, einen Opferstock ins Freie zu schleppen. Er scheiterte am Gewicht der Beute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gewalt auf offener Straße: Opfer mit Strick um den Hals über den Markt gezerrt

Auch wenn die spätromanische Kirche unter Denkmalschutz steht – ein Sakrileg dürfte der versuchte Diebstahl nach Einschätzung des Gerichts nicht sein. Dazu gehöre laut Gesetz auch die Verletzung religiöser Gefühle, etwa durch die Entweihung sakraler Gegenstände.

Weit schwerer wiegen die Szenen der Gewalt, mit denen der Angeklagte schon einen Tag später ebenfalls im Zentrum der 5600-Einwohner-Stadt auffiel. Gemeinsam mit einem bereits verurteilten Komplizen zerrte er einen Nachbarn (53) an einem Strick um den Hals über den Markt. Unter Fußtritten und Schlägen trieb man das schwer verletzte Opfer in die Filiale der Sparkasse.

Angeklagter und Opfer waren Nachbarn und lagen im Streit

Täter und Opfer bewohnten das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Gildenplatz und lagen schon länger im Streit. Die unmittelbare Nähe der Polizeistation soll den Angeklagten nicht davon abgehalten haben, die Wohnungstür des verhassten Nachbarn aufzubrechen. Die Täter raubten ihm Handy und Geldbörse und zogen ihn ins Freie, wo sie ihn am helllichten Tag auf offener Straße schwer misshandelten.

Laut Vorwurf zog der Angeklagte das Seil um den Hals stramm, forderte 500 Euro und drohte dem Opfer bei Nichtzahlung die Tötung an. Zeugen der martialischen Szene glaubten an Filmaufnahmen. Nur ein Passant soll den Ernst der Lage erkannt und die Polizei alarmiert haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Festnahme: Angeklagter zeigt Opfer bei der Polizei an

Beamte nahmen die Räuber auf frischer Tat in der Bankfiliale fest, bevor sie sein Konto plündern konnten. Das Opfer lag vor einem Geldautomaten. Laut Vorwurf erlitt es neben Hämatomen und Prellungen auch potenziell lebensgefährliche Rippenbrüche.

Fünf Tage später zeigte der Angeklagte den verletzten Nachbarn an, unterstellte ihm den Diebstahl eines Handys und einer Spielkonsole aus seiner Wohnung. Doch das Opfer hatte ein Alibi: Es lag im Krankenhaus. Für den Staatsanwalt ein Fall von falscher Verdächtigung.

Freiheitsberaubung: Misshandelte Frau in Wohnung eingeschlossen

Mit ähnlicher Brutalität soll der Angeklagte im November eine Bekannte misshandelt haben, die ihn in seiner Wohnung besuchte. Über Stunden soll er die in Todesangst versetzte Frau bei sich eingeschlossen, geschlagen, getreten und sie an den Haaren durch die Wohnung gezerrt haben. Kaum konnte das Opfer fliehen, rastete der Angeklagte in einem Supermarkt aus, als eine Verkäuferin ihn an die Maskenpflicht erinnerte.

Maskenpflicht: Auf Supermarkt-Mitarbeiterinnen eingeprügelt

Laut Vorwurf schien der alkoholisierte Mann zunächst bereit, sich an der Kasse eine Maske zu kaufen, um im Laden bleiben zu dürfen. Doch dann beleidigte er das Personal in obszöner Weise, bewarf eine Kassiererin mit Waren und prügelte auf zwei Mitarbeiterinnen ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer 51-Jährigen brach er laut Vorwurf das Nasenbein, sie war monatelang nicht arbeitsfähig. Ihrer Kollegin (44) schlug er mehrfach ins Gesicht, riss ihr büschelweise Haare aus dem Kopf. Die Frau erlitt ein Schleudertrauma und einen Schock.