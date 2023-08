Anreise-Stopp beim Wacken Open Air: Frust und Lust im Schlamm

Wacken. Schlamm durch Regen ist beim Wacken Open Air (WOA) ein wiederkehrendes Phänomen. Doch in diesem Jahr haben Niederschläge dem Festivalgelände noch vor dem offiziellen Start massiv zugesetzt – so sehr, dass am Montag empfohlen wurde, die Anreise zu unterbrechen. Am Dienstag wurde nun sogar empfohlen, von einer weiteren Anreise abzusehen.

Das hat seinen Grund: Die Straßen rund um Wacken waren am Dienstagvormittag mit Fahrzeugen verstopft. „Wir stehen selbst im Stau“, sagte eine Polizeisprecherin. Eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete, Autos, an deren Heckscheiben WOA-Zeichen prangten, bildeten kilometerlange Schlangen. Auch auf vielen Feldwegen kam es zu erheblichen Staus. Einige Metal-Fans holten dennoch Campingstühle aus ihren feststeckenden Autos und setzten sich scheinbar gut gelaunt und mit Getränken ausgerüstet an den Straßenrand.

Metal-Train kam mit 720 ausgelassenen Wacken-Besuchern an

Top-Stimmung herrschte im sogenannten Metal-Train. Der Sonderzug – den Angaben zufolge der „wohl lauteste Metal-Partyzug, den es gibt“ – war am Montagabend in München gestartet und hatte auf dem Weg unter anderem in Mainz und Köln gehalten. Gegen 10.30 Uhr traf er am Bahnhof Itzehoe ein. Wie die Bundespolizei mitteilte, herrschte bei den rund 720 Festival-Besuchern an Bord eine ausgelassene Stimmung. Die Einfahrt des Zugs und der Ausstieg der Fans verliefen zwar lautstark, aber friedlich.

Die Beamten, die am Bahnhof für Sicherheit sorgen sollten, hätten nicht viel zu tun gehabt, so die Bundespolizei. Es war lediglich ein Mann ohne gültige Fahrkarte in Hamburg zugestiegen. Das Begleitpersonal habe den stark alkoholisierten Mann an die Bundespolizisten übergeben. Die Beamten mussten ihn demnach beim Verlassen des Bahnhofs stützen.

Nutzer äußern bei Instagram Unmut über lange Wartezeiten

In den sozialen Netzwerken allerdings zeigte sich wegen des Anreise-Stopps auch Frust: Fans machten auf der Instagram-Seite des Festivals ihrem Unmut Luft und forderten Planungsupdates des Veranstalters. Vielfach äußerten sie sich auch frustriert darüber, dass sich der Verkehr nicht bewegen würde. Eine Nutzerin schilderte, dass sie nach 24 Stunden im Stau etwa vier Kilometer vor dem Festivalgelände umgedreht und wieder nach Hause gefahren sei. Sie wohne nur eine Stunde entfernt und wolle am Wochenende wiederkommen, auf das Campen vor Ort aber verzichten.

Ein anderer Nutzer hingegen hat offenbar eine positivere Erfahrung gemacht. Er kommentierte gegen 9 Uhr unter einem Instagram-Post des Festivals, dass er seit 6 Uhr morgens in der Warteschlange stehe und endlich das Camping-Areal sehen könne. „Die Stimmung hier ist top! Es bewegt sich langsam, aber es bewegt sich“, so der Nutzer.

Wacken-Absage? Veranstalter betonen, die Vorbereitungen liefen wie geplant

Manch einer fragte angesichts der Lage bereits, ob es zu einer Absage des Wacken Open Airs 2023 kommen könne. Davon ist bislang von offizieller Seite aber keine Rede. „Die Vorbereitungen für das Festival laufen wie geplant“, erklärten die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals am Dienstagmorgen. Sie baten die Besucher um Geduld. „Regen gibt es bei Festivals manchmal, aber nur selten so viel“, erklärten sie. Deshalb könnten die Fans aktuell nicht mit dem gewohnten Tempo auf die Campingflächen gelangen.

Das Wacken Open Air (WOA) ist mit 85 000 Besuchern erneut ausverkauft. Insgesamt sind im Verlauf des Metal-Festivals mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken dabei ist die britische Kult-Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.

Mit dpa.

