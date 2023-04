﻿Antibiotika-Krise: Ärger um Notlösung für Anlaufpraxen in SH

Kiel. Der bundesweite Mangel an Antibiotika trifft im Norden auf eine heftige Scharlachwelle. Betroffene Eltern müssen teils kilometerweit fahren und Apotheken abklappern – eine Belastung besonders in den Abendstunden und am Wochenende. In dieser Ausnahmelage gibt es jetzt Aufregung um einen pragmatischen Lösungsvorschlag: Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) wollte den 42 Anlaufpraxen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst einen Vorrat an Antibiotikasäften ermöglichen und diese an Familien direkt herausgeben. Doch die Apothekerkammer lehnt das ab.

Idee: Anlaufpraxen in SH sollten Vorrat an Antibiotikasäften anlegen und herausgeben

Das Problem: Deutlich mehr Kinder sind derzeit von Scharlach betroffen als in den Vorjahren, womöglich ein Nachholeffekt nach der Pandemie. Dazu kommen Engpässe bei der Versorgung mit Antibiotika. Wenn die Kinderarztpraxis geschlossen hat, suchen Eltern die Anlaufpraxen und Notaufnahmen auf, wie Dr. Domagoj Schunk vom UKSH erklärt. „Wegen der Welle sehen wir auch in der Kindernotaufnahme mehr Scharlachfälle“, so Schunk, der nur Notfall-Rationen mitgeben könne. „Die Familien sind mittendrin und müssen auf die Suche nach Antibiotika gehen.“

Die Anlaufpraxen stehen vor demselben Problem – und könnten unbürokratisch helfen. Der Plan: Sie bestellen einen Wochen-Vorrat bei ihrer Referenzapotheke. Sie schicken die Rechnung an die KVSH, die in Vorleistung tritt. Für ein betroffenes Kind geben die Ärzte den Saft aus, stellen ein besonderes Rezept aus. Das erhält die Apotheke. Die Idee teilte die KVSH den zwölf kinderärztlichen und 30 allgemeinmedizinischen Anlaufpraxen mit.

Aus Sicht des Notdienstbeauftragten des Vorstandes der KVSH, Hans-Joachim Commentz, wäre diese Lösung ideal: „Wir haben große Probleme in den Anlaufpraxen, die Patienten fahren von einer Notdienst-Apotheke zur nächsten. Das sind unzumutbare Wege, dabei soll Scharlach sofort behandelt werden.“ Umso mehr habe ihn die ablehnende Haltung der Apothekerkammer verärgert: „Es ging hier um eine Pufferlösung von wenigen Wochen.“

Apothekerkammer SH: „Bedenken gegen diesen Vorschlag“

Deren Geschäftsführer Felix-Alexander Litty bestätigt: „Ich habe Bedenken geäußert gegen diesen Vorschlag.“ Dieser Weg werde das Problem nicht lösen. Zudem wäre man gern einbezogen worden. Kern der Kritik: „Die Arzneimittelabgabe ist in der bestehenden Struktur politisch gewollt“, so Litty mit Blick auf das exklusive Dispensierrecht für Apotheker – die vom Gesetzgeber erteilte Erlaubnis, Medikamente abgeben zu dürfen. „Bypässe über die Ärzte zu konstruieren, ist nicht notwendig“, bekräftigt Litty. Dahinter steckt auch die Sorge, dass es nicht bei einer Ausnahme bleibt.





Nach dem Veto der Kammer stoppte die KVSH den Plan: „Einen Rechtsstreit wollten wir vermeiden“, so Commentz.

Das Gesundheitsministerium in Kiel kennt die Irritationen – und bittet am heutigen Freitag KV, Kammer und den pharmazeutischen Großhandel zum Gespräch, so ein Sprecher. Ziel: einen Weg abstimmen, „der dazu beitragen soll, die Versorgungssituation so weit wie möglich zu verbessern“.