﻿Antibiotika-Krise: So geht es jetzt für Anlaufpraxen in SH weiter

Kiel. Sie haben sich zusammengerauft: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und die Apothekerkammer in Schleswig-Holstein wollen jetzt in der Antibiotika-Krise „konstruktiv“ zusammenarbeiten und sich „engmaschig“ abstimmen. Das ist das Ergebnis einer Gesprächsrunde unter Moderation des Gesundheitsministeriums in Kiel am Freitag.

Vertreter der Kammer, der KV und des Arzneimittelgroßhandels wollen einem Ministeriumssprecher zufolge die Antibiotika-Versorgung „bestmöglich“ sicherstellen – insbesondere für Kinder, die als Notfälle in die Anlaufpraxen der KVSH außerhalb der üblichen Sprechzeiten kommen.

So wurde vereinbart, dass der informative Austausch der Notdienstpraxen und der diensthabenden Apotheken verbessert wird, um jederzeit zu wissen, welche Antibiotika wo vorhanden sind. Der umkämpfte Lösungsvorschlag der KV – den 42 Anlaufpraxen im Land das Anlegen eines begrenzten Bestands an Antibiotika-Säften für die sofortige Ausgabe grundsätzlich zu ermöglichen – ist hingegen nun doch nicht vom Tisch, sondern soll nach Informationen dieser Zeitung geprüft werden.

Antibiotika-Lösung für die 42 Anlaufpraxen in SH soll geprüft werden

Die Apothekerkammer hatte zuvor dagegen insbesondere rechtliche Bedenken geäußert. Die KVSH hatte diese Blockadehaltung beklagt.

Die Apothekerkammer brachte am Freitag eine Alternative ins Spiel: Die sieht vor, dass die Notdienst-Apotheken bevorzugt einen Bestand an Antibiotikasäften vorhalten – und diese Kiste mit Hilfe eines rotierenden Systems unter den diensthabenden Kollegen verteilt wird. Dies wiederum lehnt die KV als zu aufwendig ab.