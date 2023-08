Antifouling, ein Reizthema

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Segeln Sie? Dann dürfte das folgende Thema bei Ihnen Interesse wecken. Es geht um die Kooperationsvereinbarung der Kieler Grünen und der SPD. Beide Parteien möchten die Verwendung von Antifouling-Anstrichen in den kommunalen Häfen deutlich reduzieren. Antifouling soll verhindern, dass sich Seepocken und Muscheln auf dem Schiffsrumpf festsetzen. Doch der Bewuchsschutz steht in der Kritik, da durch den Anstrich Schadstoffe in die Kieler Förde gelangen. Verwenden oder den Anstrich sein lassen? Neele Schomburg hat sich in den Häfen umgehört, Jonas Bickel kommentiert.

Dass am Wochenende in Kiel ein 91-Jähriger vor einem Grab von hinten niedergeschlagen und ausgeraubt wurde, macht viele Kielerinnen und Kieler fassungslos. Als „erbärmlich“ und „feige“ kommentieren sie die Tat des Unbekannten in den sozialen Netzwerken. Drei Tage nach Bekanntwerden des tragischen Einzelfalls wurde nun eine Belohnung ausgesetzt.

Heute wurde bekannt, dass die Ampelkoalition nun doch die Legalisierung von Cannabis auf den Weg bringen will. Somit könnte Kiffen noch in diesem Jahr erlaubt werden. Die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach stoßen nicht überall auf Beifall. Eine andere Herangehensweise an das Thema legt Jan Emendörfer an den Tag. Er meint provokativ in seinem Kommentar: „Die Zeit ist reif!“

Was sonst noch wichtig ist, erfahren Sie im folgenden Nachrichtenüberblick.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Direkt im Tiergehege Hasseldieksdamm steht das alte Reetdachhaus von Antje und Manfred Kowohl. Zuhause ist hier auch Ancsika, eine ungarische Hirtenhündin. © Quelle: Welding, Joachim

Die fünf Tiergehege in Kiel sind beliebte Naherholungsgebiete. Doch kaum jemand weiß, dass im Tiergehege Hasseldieksdamm ein Ehepaar seit Jahrzehnten lebt – in einem historischen Fachwerkhaus. Das Paar hatte bereits mehrfach überraschende Begegnungen mit den tierischen Nachbarn. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Schön, dass Sie uns lesen!

KN