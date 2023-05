﻿Anwohnerparken: Wie viel darf der Ausweis im Norden kosten?

Kiel. Für viele Autofahrer, die in Kiel, Rendsburg oder Bad Segeberg wohnen, ist es gute Nachricht. Eine Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise ist in Schleswig-Holstein vorerst von Tisch. Währen viele andere deutsche Städte die Preise deutlich erhöht haben und bis zu 480 Euro im Jahr kassieren, bleibt es in Schleswig-Holstein bei maximal 30,70 Euro. Mehr dürfen die Stadtverwaltungen nicht berechnen. Unumstritten ist das nicht.

Anwohnerparkzonen sind in vielen Städten das Mittel der Wahl, wenn der Mangel an Parkplätzen zu groß wird. Bis Ende 2020 war die jährliche Gebühr für einen Anwohnerparkausweis bundesweit auf 30,70 Euro gedeckelt. Eine Öffnungsklausel erlaubt es den Ländern seitdem, den Gebührenrahmen selbst zu definieren. So haben Kommunen einen größeren Spielraum. Die meisten Bundesländer haben davon bereits Gebrauch gemacht. Auch CDU und Grüne haben sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, eine neue Höchstgrenze festzulegen. Doch daraus wird offenbar nichts.

Anwohnerparken in SH: Koalition vertagt Entscheidung über höhere Gebühren

„Die Koalition hat eine Entscheidung über das Thema vertagt“, sagt Lukas Kilian, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, den Kieler Nachrichten. „In der aktuellen Situation halten wir als CDU zusätzliche Belastungen für die Menschen im Land nicht vertretbar.“

Auch Nelly Waldeck (Grüne) führt die gestiegenen Lebenshaltungskosten für die Verschiebung des Themas an. „Es gibt aktuell noch keinen geplanten Zeithorizont.“ Grundsätzlich sei es „sinnvoll, den Kommunen die Entscheidung darüber zu überlassen, welche Gebühren sie für Anwohnerparken erheben wollen“.

Die Stadt Kiel wünscht sich den zusätzlichen Gestaltungsspielraum ausdrücklich. Damit wäre eine Staffelung der Gebührenhöhe nach noch festzulegenden Kriterien möglich, heißt es aus dem Tiefbauamt der Stadt.

Stadt Kiel wünscht sich beim Anwohnerparken mehr Optionen

Dadurch ließen sich unter anderem Faktoren wie Sozialverträglichkeit, Flächengerechtigkeit, Bepreisung von Zweit- und Drittwagen sowie Emissionen berücksichtigen. „Diese Möglichkeit der Differenzierung würde Kiel sehr begrüßen.“

Klare Worte kommen vom Deutschen Städtetag, der bereits 2022 höhere Preise beim Anwohnerparken forderte. „Die entsprechenden Landesregierungen sind gefragt, schnell den Weg zu ebnen“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. „Städte können dann das Bewohnerparken auf mehr als 300 Euro im Jahr anheben. Das ist überfällig.“

Niclas Dürbrook, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, fordert die Landesregierung zum Handeln auf. „Viele Tausend Autos stehen in einer Stadt wie Kiel ungenutzt über längere Zeiträume herum“, sagt Dürbrook. „Das ist eine Belastung für die Stadt und aufgrund des Parkdrucks auch eine Belastung für diejenigen Menschen, die auf das Auto wirklich angewiesen sind.“

ADAC lehnt höhere Parkgebühren in SH ab

Natürlich könnten höhere Parkgebühren das Problem nicht allein lösen, die Landesregierung unternehme aber „leider bislang nichts, um den Kommunen zu helfen“. Den Stillstand der Regierung beim Thema Anwohnerparkgebühren nennt Dürbrook „peinlich“.

FDP-Landespolitiker Bernd Buchholz lehnt die Erhöhung der Gebühren dagegen ab. „Menschen dafür zu bestrafen, nur weil sie in der Stadt wohnen, halte ich für ungerecht.“ Man solle sich lieber auf die Schaffung von ausreichendem Parkraum konzentrieren, den man auch in Zukunft für E-Autos benötige. Auch der ADAC Schleswig-Holstein sieht keine Notwendigkeit, an der bestehenden Regel zu rütteln. Sprecher Rainer Pregla: „Ein Auto zu haben, muss bezahlbar bleiben.“

