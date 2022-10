Apotheken streiken in Schleswig-Holstein und Hamburg

Veranstaltungen in Schleswig-Holstein: Tipps fürs Wochenende 22./23.10.2022

Von Schauräuchern bis Versteigerung von Fundsachen: Am Wochenende 22. und 23. Oktober 2022 ist in Schleswig-Holstein wieder jede Menge geboten. Welche Veranstaltungen Sie mit Freunden und Familie besuchen können, erfahren Sie in unseren Tipps!