﻿Aquadom in Berlin geplatzt: Wie sicher sind die Aquarien im Norden?

Das Berliner Großaquarium Aquadom mit einer Million Liter Wasser und 1500 Fischen ist geplatzt. Aquarien-Betreiber aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern reagieren geschockt und erklären, warum ein solches Unglück bei ihnen nicht passieren kann.

Kiel. Das zerstörte Berliner Aquarium war eine 16 Meter hohe Säule, in deren Mitte sich ein Fahrstuhl befand, enthielt eine Million Liter Wasser, war die Heimat von 1500 tropischen Fischen und das größte frei stehende Aquarium der Welt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an, die Polizei vermutet Materialermüdung. Viele Schleswig-Holsteiner fragen sich nun, wie sicher die Aquarien im Norden sind und ob sich in ein solches Unglück dort wiederholen kann. Die Betreiber geben Entwarnung.