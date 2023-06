﻿Travemünde: Graffiti ehrt Deutschlands bekanntesten Arbeitslosen Arno Dübel

Lübeck/Hamburg. Es ist eine Ehrung, die einem umstrittenen Mann zuteil wird: Arno Dübel, kürzlich verstorbener Langzeitarbeitsloser, der durch zahlreiche TV-Auftritte bekannt wurde und die Gemüter erhitzte. Ihm haben nun Sprayer in Lübeck ein Graffiti gewidmet. Zu finden ist es an einer Autobahnbrücke in Travemünde. Es zeigt ihn mit Heiligenschein.

„Hartz-4-Legende!“: Arno Dübel wurde an einer Autobahnbrücke in Travemünde mit einem Graffiti verewigt. © Quelle: Holger Kröger

Das Bild prangt nun am Fuße der Autobahnbrücke in der Ivendorfer Landstraße, nach LN-Informationen eine legale Fläche für die Sprayer. Über dem Bild ist als Signatur „Spray Art Luebeck“ angegeben. Für die Künstler, die sich auch als „Face & Taker“ taggen, scheint Arno Dübel ein Idol gewesen zu sein: Über dem Kopf des Porträtierten prangt ein Heiligenschein. „Hartz-4-Legende!“ und „RIP“ (Rest In Peace, Ruhe in Frieden, Anm. d. Red.) ist ebenso zu lesen.

Das Graffiti befindet sich am Fuße der Autobahnbrücke in der Ivendorfer Landstraße. © Quelle: Holger Kröger

Arno Dübel: Kürzlich gestorbener Dauerarbeitsloser

Arno Dübel war im Mai im Alter von 67 Jahren in Hamburg gestorben. „Wer arbeitet, ist doch blöd“, war einer der Sätze, mit denen der Hartz-IV-Bezieher öffentlich provozierte und die ihm zu zweifelhaftem Ruhm verhalfen. Er tingelte jahrzehntelang durch TV-Talk-Shows und erzählte davon, wie er seine Lehre abgebrochen und so seit den 1970er Jahren nicht mehr gearbeitet hatte.

Er war vor einigen Wochen ins Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf gekommen und dort gestorben. Neueste Medienberichte kreisen sich um die Frage, wo Arno Dübels Leiche abgeblieben ist.