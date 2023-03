﻿Arzneimittelengpässe: Apotheker in SH kritisieren Lauterbach

Fiebersaft, Antibiotika oder Insulin: Immer wieder sorgen fehlende Medikamente für Frust. Das fordern Apotheker bundesweit und in Schleswig-Holstein von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), um eine Versorgungslücke für Patienten zu verhindern.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Zusammenhang mit Arzneimittelengpässen scharf kritisiert. Er lasse die Apotheker und vor allem die Patienten im Stich, so der Vorwurf.

Kiel/Berlin. Es gibt Streit um die Bewältigung von Arzneimittelengpässen – ein bundesweites Problem, von dem auch Schleswig-Holstein betroffen ist. Nach fehlenden Fiebersäften sind im Norden zurzeit insbesondere Antibiotika und Insulin knapp. Insgesamt sprechen Experten von mehreren Hundert betroffenen Medikamenten. Am Dienstag nun hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) den Bundesgesundheitsminister scharf kritisiert. Karl Lauterbach (SPD) „lässt uns Apotheker und vor allem Patienten im Stich“, so der Vorwurf.

„Brücken-Lösung“ soll drohende Versorgungslücke in Apotheken entschärfen

Anders als von Lauterbach dargestellt, habe sich die Lage noch nicht entspannt, sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening in Berlin: „Auf Neudeutsch sind das Fake News.“ Der Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Dr. Kai Christiansen, teilt diese Einschätzung: „Auch ich sehe keine Besserung. Die Kuh ist längst nicht vom Eis.“ Ein drohendes Versorgungs-Chaos in den Apotheken, das die ABDA nach Ostern prophezeit hatte, werde allerdings voraussichtlich durch eine „Brücken-Lösung“ entschärft, so Christiansen.

Streitpunkt ist der Handlungsspielraum, den Apotheken beim Umgang mit Patienten und ihren Rezepten haben. Bisher können die Pharmazeuten etwa auch Zäpfchen ausgeben, wenn ein verschriebener Saft nicht verfügbar ist. Diese Regel war zu Pandemie-Zeiten eingeführt worden. Sie läuft am 7. April aus. Wie es weitergehen soll, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Mit Blick auf einen Entwurf aus dem Ministerium sagte die ABDA-Präsidentin, dieser gehe an der Versorgungsrealität in Apotheken vorbei.

Lauterbach wolle die flexibleren Regeln nur für Arzneien beibehalten, die auf einer entsprechenden Liste des Bundes geführt würden, kritisierte sie. Das sei „bürokratischer Irrsinn“. Wo Arzneien knapp seien, wisse der Apotheker vor Ort am besten. Die Politik müsse ihm ermöglichen, im Sinne der Patienten zu entscheiden, damit sie rasch an Medikamente kommen: „Alles andere führt ins Chaos“.

Apothekerkammer SH fordert „größere Freiheiten“ bei der Medikamentenversorgung

Gespräche mit Bundestagsabgeordneten waren offenbar überzeugend: Sollte ein Änderungsantrag im Parlament Erfolg haben, könnte die Regelung laut ABDA bis Ende Juli überbrückt werden. Das rette die Versorgung kurzfristig. Spätestens danach sei eine dauerhafte Lösung nötig. Auch Schleswig-Holsteins Kammer-Präsident Christiansen forderte „größere Freiheiten“.

Diesem Wunsch der Apothekerschaft widersprach die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Ausnahmeregelung sei gefasst worden, auch um Kontakte in Corona-Zeiten zu minimieren – und nun nicht mehr notwendig, hieß es.