﻿Arzt auf Hausbesuch in Kiel: Blutdruck messen und ein Klönschnack

Kiel. Ein Arzt im T-Shirt, der nicht nur sein Blutdruckmessgerät mitbringt, sondern auch Zeit zum Zuhören: Als Olav Schaefer klingelt, wirkt es fast so, als komme ein alter Bekannter zu Besuch. Schaefer arbeitet als Hausarzt im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Blücherplatz in Kiel – und ist einer von wenigen in Schleswig-Holstein, die noch bewusst soziale Hausbesuche anbieten, also ohne akuten medizinischen Anlass. An diesem Mittag im Juli schaut er bei seiner langjährigen Patientin Renate Biesterfeld (81) vorbei.

Mit einem Strahlen im Gesicht öffnet die Kielerin die Tür. Schaefer zieht die Schuhe aus, einen Arztkittel hat er nicht dabei. Im Wohnzimmer legt er eine blaue Mappe auf den Tisch. Patientenkarten stecken drin, Rezepte, Einweisungspapiere – mithilfe einer Checkliste geht der Mediziner gern Fragen zur Gesundheit durch. Aber für diese eine zentrale Frage am Anfang, für die braucht er keinen Plan: „Wie geht es Ihnen eigentlich?“

Praxis in Kiel: Ärzte planen für zwei bis vier Stunden pro Woche Hausbesuche ein

In der Praxis gibt es Schaefer zufolge in der Woche täglich einen Hausbesuchsdienst, die Ärzte wechseln sich ab. Er selbst übernimmt donnerstags die Vormittags- und Nachmittagsschicht. Pro Schicht sei eine halbe Stunde freie Zeit dafür eingeplant. Pro Woche planen die Ärztinnen und Ärzte zusätzlich zwischen zwei und vier Stunden der Arbeitszeit für Besuche ein – auch in Heimen.

Seit 2016 betreut Schaefer Renate Biesterfeld, später hat er auch ihren Mann durch schwierige Phasen begleitet. „Manchmal ist es nicht so gut“, sagt Renate Biesterfeld. „Das Tolle ist – dann habe ich Dr. Schaefer.“ Gerade wirkt alles stabil. Sie braucht nur wenige Worte: „Mir geht es gut.“ Die Rentnerin lebt mit erhöhtem Blutdruck, nimmt Medikamente. Diesmal will der Arzt die Werte überprüfen. Schaefer legt die Manschette an. Eine Wanduhr tickt durch die Stille. „Ich bin ruhig“, berichtet die Patientin. „Sie hat recht gehabt“, erklärt er wenig später. Der Wert ist in Ordnung.

Und die Haut? Die 81-Jährige winkt ab. Sie habe manchmal Probleme, gehe dafür auch zu einem Hautarzt. Ein Besuch an der Nordsee wirke Wunder. Aber dann zeigt sie dem Arzt ihre Finger und kleine Verdickungen – „das ist doch wohl Gicht?“ Olav Schaefer kann eine Arthrose in den Fingerendgelenken erkennen. Er empfiehlt einen Igelball.

Nachfrage nach Hausbesuchen übersteigt Möglichkeiten um das Doppelte bis Dreifache

Zwischen 300 und 400 Stammpatienten betreut Schaefer, darunter acht, die bettlägerig sind und sechs weitere, die ebenfalls mit Hausbesuchen versorgt werden. Hinzu kämen Notfälle. Renate Biesterfeld besuche er alle paar Wochen – ohne akuten Anlass. „Einmal im Monat, das klappt nicht immer“, sagt die Patientin und blickt ihren Arzt verständnisvoll an, „weil Sie ja so angespannt arbeiten.“ Schaefer nickt. Die Anspruchshaltung zu Hausbesuchen sei zwar gesunken. Dennoch sei die Nachfrage doppelt bis dreifach so hoch, wie bedient werden könne – und müsse.

„Es gibt zwei Tage pro Woche, da bin ich open end Arzt“, berichtet er. Da könne es auch bis 21 Uhr gehen. Hausbesuche taktet er auch gern nach der Sprechstunde am Abend ein. Weniger Zeitdruck. Für einen Routinetermin rechne er rund 15 Minuten ein. „Ein Akutbesuch ist unvorhersehbar, alles zwischen fünf Minuten und einer Stunde.“

Bei den Biesterfelds habe sich über die Jahre eine „persönliche Komponente aufgebaut“: „Wenn ich abends zu Besuch komme, dann führen wir immer ein persönliches Gespräch“, so Schaefer. Da gucke er nicht so streng auf die Uhr. Auch Renate Biesterfeld schätzt diese „echten Begegnungen“: „Dr. Schaefer ist mein wichtigster Ansprechpartner.“ Ihr Mann, passionierter Jäger, habe sich dafür schon mal mit einem Stück Wildschwein bedankt. Schaefer schmunzelt. Kleinere Aufmerksamkeiten dürfe er annehmen.

Hausarzt aus Kiel: 14,71 Euro für ein Patienten-Gespräch

Er selbst sagt, er habe bei einem Landarzt in Gettorf gelernt. Der habe Wert auf die persönliche Beziehung gelegt. Er sieht es ähnlich: „Ich denke sehr wohl, dass viele Menschen vor allem den Kontakt möchten und ihnen das vielleicht auf der Metaebene sogar mehr hilft, als das eine Medikament mehr oder das andere weniger zu erhalten.“ Die „sprechende Medizin“ werde jedoch nicht gut vergütet, betont der Kieler Hausarzt. 14,71 Euro könne er grundsätzlich fürs Gespräch mit Patienten (mindestens zehn Minuten) abrechnen, für einen geplanten Hausbesuch 24,36 Euro. Wegegeld bezahlen demnach viele Krankenkassen nicht, Wegezeit gar keine. Demgegenüber stünden etwa rund 37 Euro für den klassischen Gesundheitscheck – mit einer reinen Arztzeit von fünf bis zehn Minuten.

„Die Fünf-Minuten-Medizin kenne ich aber auch“, gibt Olav Schaefer zu. „In der Praxis bin ich mehr unter Dampf.“ Und die Uhr, sie tickt dann doch lauter. Renate Biesterfeld braucht weder Rezept noch andere Therapien. Checkliste abgehakt und ausgetauscht. Olav Schaefer packt die Mappe in den Arztkoffer, schlüpft in die Schuhe, muss los. Telefonate, Termine, Infektsprechstunde – die nächsten Patienten warten schon.

