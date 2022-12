﻿Arztpraxen an den Feiertagen öffnen? Mediziner winken ab

Angesichts der überfüllten Kliniken hat der Deutsche Städtetag an die niedergelassenen Ärzte appelliert, ihre Praxen länger zu öffnen. Mediziner in Schleswig-Holstein lehnen das ab. Die Argumente.

Kiel. „Bitte prüfen Sie, Ihre Praxen auch noch nach 18 Uhr, am Sonnabend und Sonntag und an den Feiertagen offen zu halten“, hatte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt.

Kinderkliniken, die Notfallambulanzen der Krankenhäuser und die Rettungsdienste arbeiteten „am Limit“. Es sei zu befürchten, dass sich die schon jetzt sehr kritische Lage über Weihnachten und Silvester weiter zuspitzen werde – deshalb die Aufforderung.

„Fehlentwicklungen nicht auf die Praxen abwälzen“

Eine deutliche Reaktion kommt vom Hausärzteverband Schleswig-Holstein. Die Forderung sei „eine billige indirekte Schuldzuweisung an die ambulante Medizin“, sagte der Vorsitzende Jens Lassen den LN.

Offenbar liege beim Deutschen Städtetag kein besonders ausgeprägtes Verständnis der aktuellen Problematik vor, sonst würde man gerade nicht den Praxen eine Schuld an der zunehmend nicht mehr funktionierenden Patientensteuerung unterstellen. Lassen: „Es hilft niemandem, politische Fehlentwicklungen im stationären Sektor durch billige populistische Schuldzuweisungen auf die Praxen abzuwälzen.“

Sprechstunden der Hausärzte sind rappelvoll

Die Sprechstunden der Hausärzte seien wie die Klinikambulanzen und Kinderarztpraxen rappelvoll, Mediziner und Fachpersonal arbeiteten seit fast drei Jahren am absoluten Limit. „Über die Feiertage werden sehr viele Ärztinnen und Ärzte den ärztlichen Bereitschaftsdienst besetzen und zwischen den Feiertagen wie in jedem Jahr ihre Praxen öffnen“, erklärt Lassen. „Die ambulante Versorgung in den Praxen trägt nun ganz sicher nicht die Schuld am drohenden Kollaps der Kliniken.“ Stattdessen solle nun ein überlastetes System ein anderes entlasten.

KVSH: Praxen arbeiten weit über Sprechstundenzeiten hinaus

Marco Dethlefsen, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), weist auf die rechtlichen Rahmenbedingungen hin. „Sprechstundenzeiten sind Richtzeiten im Sinne von Kernarbeitszeiten. Die Praxen in Schleswig-Holstein arbeiten seit Wochen weit über ihre Sprechstundenzeiten hinaus, daher braucht es keiner weiteren Formalitäten“, sagt er.

Daneben habe die KVSH einen funktionierenden ärztlichen Bereitschaftsdienst, der immer dann unter 116117 zu erreichen sei, wenn Praxen geschlossen haben. Dieser Bereitschaftsdienst gewährleiste eine Arztvermittlung, „von der telefonischen Beratung inklusive Videooption über die Vermittlung an Anlaufpraxen bis zum Hausbesuch“, erklärt der KVSH-Sprecher.

Heiner Garg: Alle müssen an einem Strang ziehen

„Alle müssen an einem Strang ziehen – das schließt die Patientinnen und Patienten mit ein. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind für Notfälle da – und sollten daher auch nur im Notfall angesteuert werden“, sagt der FDP-Abgeordnete und früherer schleswig-holsteinischer Gesundheitsminister Heiner Garg. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die KVSH und die Krankenhäuser im Land immer und zu jeder Zeit die Patientenversorgung sichergestellt hätten.

Dank an alle, die über die Feiertage Menschen helfen

„Besondere Appelle von Politikerinnen und Politikern halte ich daher für überflüssig und wenig zielführend. Vielmehr sage ich danke an all diejenigen, die auch über die Feiertage sicherstellen, dass Menschen jederzeit geholfen wird“, betont Garg.

Im Übrigen gehe er davon aus, dass die Gesundheitsministerin sich einen Überblick über die Versorgungslage verschafft hat und sowohl mit der KVSH als auch mit Vertretern der Krankenhäuser die Situation über die Feiertage geklärt hat.

Städtetag: Nicht gleich den Rettungsdienst anrufen

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetag Dedy erklärte, die Krankenhäuser bräuchten „mehr Beinfreiheit“ - vor allem bei bürokratischen Vorgaben. Bei einfachen Erkrankungen sollten Patientinnen und Patienten die Nummer der ambulanten Notfallversorgung der niedergelassenen Ärzte, 116117, wählen und nicht die Nummer 112 des örtlichen Rettungsdienstes. Diese sei nur für echte Notfälle gedacht.