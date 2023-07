﻿Hamburger Museum nutzt Künstliche Intelligenz aus Schwentinental

Hamburg/Schwentinental. Die junge Frau mit dem wallenden, rotblonden Haar schaut den Betrachter verführerisch und zugleich rätselhaft an, in ihren Händen hält sie das Medaillon ihrer Halskette, und darauf ist unschwer eine Fackel zu erkennen. Ist die schöne Helena dafür verantwortlich, dass im Hintergrund ganz Troja in Flammen steht? Gut möglich, dass sie ihr Geheimnis im Chat lüftet – wenn man sie denn danach fragt: Die Hamburger Kunsthalle hat bei ihrer im April zu Ende gegangenen Ausstellung „Femme fatale“ auf Künstliche Intelligenz (KI) made in Schwentinental gesetzt.

Für sechs Frauenfiguren entwickelte das Ausstellungsteam gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern einer zehnten Klasse und der Assono GmbH von Lydia und Thomas Bahn Chatbots, die sich im Tonfall speziell an ein junges Ausstellungspublikum wenden. Tausende Gespräche wurden auf diese Weise bereits geführt, und auf der Internetseite der Hamburger Kunsthalle ist das noch immer möglich. Wie aber unterhält man sich mit einem Kunstwerk? Neben ausgewählten Gemälden waren QR-Codes abgebildet, die die Besucher mit ihrem Handy abscannen konnten – als direkter Zugang zu Figuren wie Edvard Munchs lasziver Madonna, zur Katze Olga mit dem Frauengesicht, zur zornigen Medusa oder eben zur besagten mythischen Helena, der schönsten Frau ihrer Zeit.

assono entwickelte auch Chatbots für Norderstedt, Bad Oeynhausen und Soest

„Wie fühlst du dich als Objekt der Begierde?“ Helena antwortet doppeldeutig. „Mir geht es super. Und ja: Es brennt.“ Hässliche, dumme Kuh? Mit etwaigen Beleidigungen (nicht nur) junger Museumsbesucherinnen und -besucher geht die Figur überlegen um. Göttervater Zeus hatte sich eigens in einen Schwan verwandelt, um Königstochter Leda zu verführen, die gemeinsame Tochter Helena schlüpfte aus einem Ei – und Helenas Entführung löste den Trojanischen Krieg aus. „Behalte deine Beschimpfungen für dich. Wer so hässlich redet, hat auch einen hässlichen Charakter. Oder treffe ich vielleicht einen wunden Punkt bei dir?“

Wirtschaft hält KI für entscheidenden Wettbewerbsfaktor Schleswig-Holstein stellt für KI-Projekte in diesem Jahr etwa 48 Millionen Euro Landesmittel zur Verfügung. Insgesamt werden etwa 90 Projekte gefördert, davon jeweils zur Hälfte aus Wirtschaft und Wissenschaft. Laut Branchenverband Bitcom gehen 72 Prozent der Unternehmen in Deutschland davon aus, dass KI eine große Bedeutung für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hat. Allerdings nutzen nur 15 Prozent KI im eigenen Unternehmen. Die Landesregierung hat gerade zwölf neue Lehrstühle für diesen Bereich geschaffen, um unter anderem Fachkräfte auszubilden.

Nicht nur hinter dem Gemälde steckt eine ganze Welt. Für die ausgeklügelte Technik, die die Chat-Antworten ermöglicht, waren Spezialisten von Assono zuständig. Die Eheleute Lydia und Thomas Bahn sind seit mehr als 18 Jahren bundesweit in den Bereichen IT-Beratung, Softwareentwicklung und IT-Betrieb tätig. In den vergangenen sieben Jahren expandierte ihr Unternehmen vor allem im Segment der Softwarelösungen mit KI. Assono entwickelte zum Beispiel den Chatbot „Nordi“, der die Stadtverwaltung in Norderstedt zu Coronazeiten entlastete, „Colon“ für die Stadt Bad Oeynhausen, bei dem Hundebesitzer ihren Vierbeiner rein digital anmelden können, und „Carey“ für den Bereich der digitalen Pflegeberatung im Kreis Soest.

Die schöne Helena spricht auch fließend Türkisch

Längst kommen auch Linguisten zum Einsatz. Carey spricht neben Deutsch zum Beispiel Russisch, Nordi beantwortet Fragen auch auf Ukrainisch, und die schöne Helena in der Hamburger Kunsthalle antwortet auf Türkisch, wenn man mit ihr entsprechend chattet. „Wir können bei unseren Bots 24 Sprachen dazuschalten“, sagt Assono-Hauptgeschäftsführerin Lydia Bahn. Künstliche Intelligenz sei aus dem Stadium der Kinderkrankheiten längst heraus. „Kunden, die mit einem Chatbot kommunizieren, wollen möglichst ein schönes Erlebnis – ohne Störgefühl.“

Die Unternehmerin hat wie ihr Mann Mathematik studiert. KI sei mit ihren vielen Anwendungsfällen hochkomplex, sagt sie. Eine wichtige Aufgabe ihres Teams sei deshalb, komplizierte Prozesse hinter einer möglichst anwenderfreundlichen Oberfläche verschwinden zu lassen. Anfragen gebe es mittlerweile aus dem gesamten deutschsprachigen Raum; im Bereich passgenauer Chatbots gehöre assono zu den führenden Anbietern.

Das Unternehmen wachse schnell, sagt Lydia Bahn, „aber es ist gar nicht einfach, auch personell zu wachsen“. Assono kooperiere deshalb mit der Fachhochschule Kiel und der Christian-Albrechts-Universität. Neben Mathematikern und Informatikern würden auch Sprachwissenschaftler benötigt. 30 Mitarbeiter beschäftigt die GmbH derzeit am Standort Schwentinental und in der kleinen Hamburger Geschäftsstelle. „Wir könnten im Vertrieb sofort drei bis vier neue Mitarbeiter einstellen, im Bereich Softwareentwicklung wären es sechs auf einen Schlag.“ Ziel sei es, den Personalbestand in den kommenden drei Jahren um 14 Stellen aufzustocken.

Höchste Aufmerksamkeit erfährt die Firma mittlerweile auch von der Landesregierung. KI halte in immer mehr Bereichen des Lebens Einzug, sagte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) kürzlich bei einem Besuch. „Da haben wir hier ein Unternehmen, das mindestens national, in Teilen sogar international von sich sprechen lässt und Zukunftstechnologien schafft.“

