﻿Asylprüfung an EU-Außengrenzen: CDU und Grüne streiten über Flüchtlinge

Kiel. Schleswig-Holsteins Regierungskoalition offenbart in der Asylpolitik tiefe Gräben. Während Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) Verschärfungen zur Einreiseregelung ablehnt, sorgen sich CDU-Vertreter nicht zuletzt in den Kommunen um Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für neuen Konfliktstoff sorgt jetzt ein Vorstoß aus Berlin.

SPD, Grüne und FDP hatten sich im Bund überraschend auf eine strengere Position geeinigt: Angesichts der anhaltend hohen Zahl an unerlaubten Einreisen und des steigenden Drucks auf die Kommunen will man laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit den anderen EU-Staaten verhandeln, Flüchtlinge bereits an den EU-Außengrenzen für einen ersten Teil der Asylprüfung festzuhalten. Es gehe um voraussichtlich zwölf Wochen. „Ich glaube, dass es wichtig ist, die Registrierung, die Identifizierung bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchzuführen, damit wir eben auch offene Grenzen in Europa haben können“, sagte Faeser der ARD.

Asylprüfung an EU-Außengrenzen? Ministerin Aminata Touré verweist auf Grundgesetz

Touré hält das Vorhaben für keine gute Idee. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie das die Anrainerstaaten des Mittelmeers entlasten soll und zeitgleich menschenwürdige Unterbringung in bereits jetzt schon überforderten Staaten gelingen soll“, sagte sie der Tageszeitung „Die Welt“. Das widerspreche außerdem dem Grundgedanken des deutschen Asylrechts.

Auch mache es nach Ansicht von Touré angesichts des Personalmangels in Deutschland keinen Sinn, zwischen „guten“ und „schlechten“ Zuwanderern zu unterscheiden. Die Landesregierung setze sich im Bundesrat für den sogenannten Spurwechsel vom Asyl- zum Einwanderungsverfahren ein. Sie hoffe, dass der Antrag aus Schleswig-Holstein am 12. Mai eine Mehrheit bekomme. Eine Debatte zu Obergrenzen lehnt Touré ebenso ab wie eine pauschale Einteilung in sichere und unsichere Herkunftsländer.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt bezeichnet ihre Äußerungen als „völlig realitätsfern“. Den Spurwechsel gut integrierter Menschen befürworte auch seine Partei zwar seit vielen Jahren. Es sei aber ein großer Fehler, wenn Schwarz-Grün die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsstaaten und die diskutierten Maßnahmen an den EU-Außengrenzen pauschal ablehne. Vogt: „Ist das tatsächlich die migrationspolitische Positionierung dieser Landesregierung?“

CDU-General Kilian begrüßt Asylprüfung an EU-Außengrenze

Zumindest in den angesprochenen Punkten geht Schleswig-Holsteins CDU auf Abstand. „Man sollte Menschen schon an den EU-Außengrenzen klarmachen, dass es weder einen Asylgrund noch eine Bleibeperspektive gibt“, betont Generalsekretär Lukas Kilian. „Das ist ehrlicher und macht den Betroffenen keine falschen Hoffnungen.“ Aber es sei auch für die Länder einfacher, „wenn sie sich nur mit den Menschen beschäftigen, die einen nachvollziehbaren Asylgrund haben“.

Diskussionen zu Obergrenzen hält Kilian für Schaufensterdebatten. „Wir benötigen eine Debatte, wen wir an Fachkräften brauchen und was unsere Länder und Kommunen in Sachen Integration leisten können.“ Beim Spurwechsel gehe es um Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, deutsch sprechen und oft eine Ausbildung haben. „Diesen Menschen können wir hier wirklich eine Perspektive geben – aber mit Stichtagsregelung und nicht mit Pull-Effekten.“

Die frühere schwarz-rote Bundesregierung hatte Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien als sichere Herkunftsländer einstufen wollen, war aber am Widerstand von Ländern mit grüner oder linker Regierungsbeteiligung gescheitert. Schleswig-Holsteins Landesregierung wird sich im Bundesrat weiterhin enthalten: Während die CDU die Unterscheidung für wesentlich hält, lehnen sie die Grünen ab.

Unterdessen erwarten die Vereinten Nationen eine weitere Massenflucht: Falls der Konflikt im Sudan zwischen Armee und Milizen nicht ende, könnten mehr als 800 000 Menschen vor der Gewalt ins Ausland fliehen. Nächste Woche kommen Bund und Länder auf Initiative von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Flüchtlingsgipfel zusammen.