﻿Atomausstieg: 40 Millionen Euro weniger Einnahmen für SH im Jahr

Kiel. Das Ende der Atomkraft reduziert in Schleswig-Holstein die Einnahmen der öffentlichen Hand um fast 40 Millionen Euro im Jahr. Nach Angaben der Regierung sinken allein durch das Ende des Meilers Brokdorf die Jahres-Erlöse aus der Kühlwasser-Abgabe um 17 bis 18 Millionen Euro. Die Verluste durch die bereits früher abgeschalteten Reaktoren Brunsbüttel (2007) und Krümmel (2009) betragen rund 20 Millionen Euro im Jahr.

Das seien „kurzfristige Einnahmeausfälle“, sagt Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Diese Ausfälle könnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kernkraft nicht nur eine gefährliche, sondern vor allem eine extrem teure Technologie sei. Seine Bilanz: „Der Ausstieg aus der Kernkraft wird für uns als Gesellschaft immer günstiger sein, als ein Festhalten an aus der Zeit gefallenen AKWs.“

AKW Brokdorf: 50 000 Euro fürs Kühlwasser – jeden Tag

Vor mehr als 20 Jahren beschloss die rot-grüne Koalition von SPD und Grünen, die Betreiber der Atomkraftwerke für die Entnahme des Kühlwassers aus der Elbe mit einer Oberflächenwasser-Abgabe zur Kasse zu bitten. Die Gebührensätze, Centbeträge, wurden seitdem mehrfach angepasst, summieren sich aber wegen des immensen Kühlungsbedarfs der Reaktoren zu Millionenbeträgen.

Größter Zahler war seither mit Brokdorf eines der leistungsstärksten KKWs der Welt. Im Betriebsjahr 2021 pumpte der Meiler 1860 Millionen Kubikmeter Wasser aus der Elbe. Das waren gut fünf Millionen Kubikmeter pro Tag – und damit achtmal so viel, wie die Stadtwerke Kiel an einem superwarmen Maitag 2018 durch die Rohre schickten. Für Brokdorf bedeutete das: Bei einer Abgabe von 0,01 Euro je Kubikmeter spülte die Kühlung täglich gut 50 000 Euro in die Landeskasse.

Mit der Abschaltung Ende 2021 versiegte der Geldregen nicht vollends. Grund: Die letzten Brennelemente lagern inzwischen in einem Abklingbecken, das ebenfalls gekühlt werden muss. Allerdings genügen dafür zehn bis 20 Prozent des im Volllastbetrieb benötigten Elbwassers. In Brunsbüttel und Krümmel ist diese Abklingphase (fünf bis sechs Jahre) längst beendet. Dort lagern die genutzten Brennstäbe inzwischen in Castoren in den örtlichen Atom-Zwischenlagern.

Einbruch auch für Kommunen bei Gewerbesteuer

Der Atomausstieg kostet nicht nur das Land eine Stange Geld. Die AKW-Standorte Geesthacht, Brokdorf und Brunsbüttel haben mehrere Millionen Euro Gewerbesteuern eingebüßt. In Spitzenjahren überwiesen die Betreiber rund fünf Millionen Euro nach Brunsbüttel, neun nach Geesthacht und fast 20 Millionen Euro nach Brokdorf. Die 1000-Einwohner-Gemeinde in der Wilstermarsch konnte sich dank AKW sogar ein Spaßbad, eine Luxus-Turnhalle und eine Eissporthalle leisten.

Auch bei der Landes-Wasserabgabe schlägt inzwischen die Energiewende durch. Mit dem Auslauf der Atomzeit dürfte ein Öko-Betrieb die Kasse füllen. Das Pumpspeicherkraftwerk Geesthacht kann mehr als drei Millionen Kubikmeter Wasser in einen Stausee auf dem 80-Meter-Elbhang pumpen, es bei Bedarf ablassen und so schnell Strom ins Netz einspeisen. Das Ökokraftwerk, dass jahrelang wegen der Wasserabgabe pausierte, ist laut des Betreibers Vattenfall in Betrieb und kann wegen der verringerten Gebühr (0,1 Cent je Kubikmeter Wasser) offenbar rentabel pumpen.