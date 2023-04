﻿Atomausstieg: Rückbau der drei AKW in Schleswig-Holstein noch am Anfang

Wirtschaft

Mit der Abschaltung der letzten drei Kraftwerke endete am Sonnabend die Ära der Atomkraft in Deutschland. Ende 2021 ging mit Brokdorf der letzte Meiler in Schleswig-Holstein außer Betrieb. An allen drei Standorten lagert noch viel Atommüll, und der Rückbau steht am Anfang.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket