Atomkraft? Jein danke! Die Debatte läuft heiß

Plötzlich reden alle wieder über Atomkraft. Die Grünen nehmen das Wort Laufzeitverlängerung zwar nicht in den Mund. Aber von einem Streckbetrieb ist schon mal die Rede. Vor dem Hintergrund einer drohenden Energiekrise wird das Thema auch in Schleswig-Holstein heiß diskutiert. Es stünde sogar ein Atomkraftwerk bereit - rein theoretisch.

Abgeschaltet, aber noch nicht endgültig stillgelegt: Das Kernkraftwerk Brokdorf ist seit dem Jahreswechsel nicht mehr am Netz. Es ist das letzte der drei Atomkraftwerke in Schleswig-Holstein, das noch in Betrieb war. Brunsbüttel und Krümmel sind längst heruntergefahren worden.

Der Druck nimmt zu. Und die Bundesregierung ist daran nicht ganz unschuldig. Je dramatischer die Szenarien für die Zukunft beschrieben werden, je lauter der Ruf nach kleinsten Einsparungen erklingt und je größer damit die Angst vor einer handfesten Krise in der Energieversorgung wird, desto mehr Menschen fragen sich, warum ausgerechnet jetzt auch noch die drei letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Klar, Atomstrom kann russisches Gas nicht so ohne Weiteres ersetzen. Doch die Energieversorgung ist so komplex, dass am Ende schon jede Kilowattstunde helfen könnte. Wirklich freuen würde sich über eine Laufzeitverlängerung sicher niemand. Vermutlich nicht einmal die Betreiber, die sich schon längst mit dem Ausstieg abgefunden haben. Und dass es sehr gute Gründe gibt, von der hochriskanten Technologie endlich die Finger zu lassen, ist ebenfalls unbestritten. Auch in Schleswig-Holstein wird das Thema diskutiert. Schließlich steht hier mit dem Atomkraftwerk Brokdorf sogar noch ein vierter Meiler, der zwar zum Jahreswechsel vom Netz gegangen ist, doch zumindest rein theoretisch wieder angefahren werden könnte. Aber ist das realistisch? Mein Kollege Tilman Post hat sich auch dieser Frage angenommen.

Innerhalb von nicht mal zwölf Stunden ist es auf der A7 zu schweren Unfällen gekommen. Fassungslos macht dabei der Bericht, den die Polizeidirektion Neumünster über den ersten Crash lieferte. Kurz vor Mitternacht war demnach ein Passat in einen Caddy mit einer Familie gerast. Drei Insassen wurden dabei verletzt. Die Männer im Unfallwagen traten laut Polizei die Flucht an, mussten mit Hubschraubern gesucht werden. Ein Diensthund führte die Beamten schließlich in ein Maisfeld, wo die alkoholisierten Männer festgenommen wurden. Ebenfalls dramatisch verlief ein zweiter Unfall am heutigen Vormittag. Die Polizei sprach hier von einem „medizinischen Notfall“ beim Fahrer eines Wagens. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach macht ja vor allem mit seinen Äußerungen zu Corona immer wieder von sich Reden. Viele sind von seinen Einlassungen genervt, weil er als unermüdlicher Mahner und Warner auftritt. Aber oft hat der Mann auch einfach recht gehabt. Die Klinikleitungen in Schleswig-Holstein sind allerdings wegen einer ganz anderen Sache nicht gut auf den SPD-Politiker zu sprechen. Lauterbach pocht auf ein neues Meldesystem für die Bettenbelegung, um einen besseren Überblick über die Lage an den Krankenhäusern zu bekommen. Aus seiner Sicht verständlich. Bei drohender Überlastung vielleicht sogar hilfreich. Doch so einfach, wie der Minister es sich vorstellt, ist die Umstellung offenbar nicht. Die Kliniken laufen Sturm.

Auch hungrig immer fotogen: Junge Seehunde kurz vor der Fütterung in einem Becken in der Seehundstation Friedrichskoog. © Quelle: Christian Charisius

Die Nachricht über die ersten ausgewilderten Robben der Saison erinnert immer ein bisschen an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“, in dem der Reporter immer und immer wieder denselben Tag durchlebt. Aber das ist natürlich keinen Grund, eine so gute Nachricht nicht mehr zu bringen - schlechte Nachrichten gibt es schließlich genug.

