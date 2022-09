﻿Atomkraftwerke als Notreserve: KN-Leser finden die Entscheidung fraglich

Angesichts der Energiekrise und des nahenden Winters sollen zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis Mitte April 2023 als Notreserve dienen. Unsere Leser ringen aus unterschiedlichen Gründen um Verständnis für diese Entscheidung.

Robert Habeck (Grüne) geht auf dem Weg zur Pressekonferenz über die Ergebnisse des Stresstests zum Weiterbetrieb von Atomkraftwerken an Greenpeace-Protestlern vorbei.

Berlin/Kiel. Dass zwei Atomkraftwerke als Notreserve dienen sollen, teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) als Ergebnis eines zweiten Stresstests mit. Die Atomkraftwerke sollen nur dann hochgefahren werden, wenn es nötig ist. Eine Laufzeitverlängerung darüber hinaus ist aber ausgeschlossen. Unsere Leser finden diese Entscheidung fraglich.

Das kann nicht überzeugen

Robert Habeck, was sind das für laienhafte Manöver? Jeder kann sich vorstellen, dass so ein Atomkraftwerk kein Pkw ist, der in der Garage steht und nur darauf wartet, dass einer mit dem Zündschlüssel kommt.

Es wäre doch besser, erst einmal technisch zu klären, ob so ein Schnellstart aus dem Stand-by-Modus mit Vorlaufzeit von einer Woche überhaupt möglich ist. Dies erst nach einem Luftballonstart durchzuführen, kann nicht überzeugen.

Diese Entscheidung zeigt aber, wie angespannt die Lage in der „oberen Etage“ in Berlin ist. Derzeit ist das kein beneidenswerter Job!

Dazu passt auch die verbale Vergaloppierung des Ministers bezüglich der Definition von Insolvenz und Betriebsaufgabe ...

Bernd Siedenburg, Mönkeberg

Schmutziges Wasser

Man kann es drehen und wenden wie man will. Das Abschalten der Atomkraftwerke bei gleichzeitiger Zuschaltung der Kohlekraftwerke passt nicht in diese Zeit.

Der Klimawandel ist in vollem Gange. Und Väterchen Frost steht vor der Tür. Vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer stammt der in den 1950er-Jahren – in anderem Zusammenhang gesagte – Satz: „Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, solange man kein sauberes hat.“

Die Ampelkoalition schüttet aber sauberes Wasser weg, für das sie jetzt schmutziges Wasser aus dem Abfluss holen will. Wie grün muss man sein, um das zu verstehen?

Hans-Jürgen Schacht, Gettorf

Hinweis der Redaktion: Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion.

