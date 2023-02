﻿Attentats-Drohung nicht gemeldet: Kritik am Hamburger Gefängnis

Der mutmaßliche Zug-Attentäter Ibrahim A. soll fünf Monate vor der Bluttat in Brokstedt mit dem Berliner Amokläufer Anis Amri verglichen haben. Diese und weitere Äußerungen in einem Hamburger Gefängnis wurden zwar dokumentiert, blieben aber ohne Konsequenzen.

Kiel/Hamburg. Die extremistischen Äußerungen des mutmaßlichen Messerangreifers von Brokstedt, Ibrahim A., schrecken die Ermittler nicht auf. „Wir sehen weiterhin keinen konkreten Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund der Tat“, meint der Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe, Peter Müller-Rakow.

Darum geht es: Ibrahim A. soll sich im Sommer 2022 in der Vollzugsanstalt Hamburg-Billwerder mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, verglichen haben. „Es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere, ich bin auch einer“, soll er gegenüber Bediensteten geäußert haben. Zudem soll er mehrfach Amri-Hinweise gesammelt haben. So ist es jedenfalls in seiner Gefangenenpersonalakte festgehalten worden.

Hamburger Gefängnis meldet Vorfall nicht

Konsequenzen hatte das für Ibrahim A. nicht. Die JVA Billwerder sah laut Justizbehörde, „keine Veranlassung“, etwa das Landesamt für Verfassungsschutz zu informieren. Auch die Justizbehörde selbst will erst nach der Bluttat von Brokstedt von den Vorfällen in der JVA erfahren haben. „Die Äußerungen waren der Aufsichtsabteilung der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz seinerzeit nicht als Außerordentliches Vorkommnis gemeldet worden“, versicherte ein Sprecher.

Die JVA nahm die Amri-Äußerungen wohl auch deshalb auf die leichte Schulter, weil Ibrahim A. während der U-Haft „wiederholt als verbal aggressiv und unangemessen auffiel und seinen Forderungen mit Beschimpfungen Nachdruck zu verleihen versuchte“, so die Justizbehörde. Zudem seien keine weiteren Äußerungen dokumentiert, die einen extremistischen Bezug nahelegen könnten. „Auch sein übriges Vollzugsverhalten war hinsichtlich extremistischer Bezüge unauffällig.“

Motiv weiter unklar

„Wir haben Anfang Februar eine Kopie der Gefangenen-Personalakte erhalten“, berichtet Müller-Rakow. Das Motiv des Zug-Attentäters, der am 25. Januar zwei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt haben soll, sei weiter unklar. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, bilanziert Müller-Rakow.

Die Einschätzung der Itzehoer Ermittler wird offenbar beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe geteilt. Ansonsten hätte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zur Bluttat von Brokstedt bereits übernommen.

Kritik an Hamburger Gefängnis

Unterdessen gibt es Kritik am laxen Umgang mit den Amri-Äußerungen im Hamburger Gefängnis. „Das wäre in Schleswig-Holstein anders gewesen“, betonte die Vorsitzende der Regionalgruppe Strafvollzug in der Gewerkschaft der Polizei, Ute Beeck. Solche Äußerungen kämen in den Vollzugsanstalten „eher selten“ vor und würden Konsequenzen haben. nach dem internen „Handlungskonzept zum Umgang mit extremistischen Strafgefangenen“ wäre mindestens ein Gespräch mit dem Häftling fällig, um zu klären, wie ernst solche Äußerungen gemeint gewesen seien. Das Konzept sieht zudem vor, dass der Gefangene mit Blick auf seine mögliche Gefährlichkeit „kategorisiert“ und das Ergebnis gegebenenfalls an Sicherheitsbehörden übermittelt wird.

In einem anderen Punkt ist die Lage in Schleswig-Holstein aber anscheinend nicht besser als in Hamburg. „Hier wie dort kann es passieren, dass ein Richter einen Gefangenen Knall auf Fall aus der U-Haft entlässt“, berichtete Beeck. In solchen Fällen sei es oft nicht möglich, dem Ex-Häftling eine passende Wohnung zu vermitteln oder von heute auf morgen Hilfsangebote zu organisieren. So war es auch Ibrahim A. in Hamburg ergangen. Er wurde trotz seiner Äußerungen im Gefängnis und seiner dicken Strafakte in die Obdachlosigkeit entlassen – sechs Tage vor der Bluttat.

Aufklärung geht weiter

Derweil geht die Aufklärung in Hamburg wie in Schleswig-Holstein weiter. „Wir beantragen eine Sondersitzung des Justizausschusses, um Justizsenatorin Anna Gallina zeitnah erneut zu befragen, was in ihrer Behörde alles schiefgelaufen ist“, erklärte der Vorsitzende der Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Thering. In Schleswig-Holstein erwartet der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags am Mittwoch einen Regierungsbericht. Hamburgs Justiz-Staatsrat Holger Schatz schlug eine Einladung nach Kiel dankend mit dem Hinweis aus, dass er zunächst die eigenen Abgeordneten informieren müsse.