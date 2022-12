﻿Auch in der Mietwohnung: Energiesparen kann so einfach sein

Kiel. Melanie Abouyaala ist kein Energiespar-Freak. Sie ändert keine Heizkurven, sitzt nicht absichtlich im Kalten, betreibt keinen Teelichtofen und denkt auch nicht über eine Wärmepumpe nach. Letzteres würde auch nichts bringen, denn die Mutter eines Dreijährigen lebt mit ihrem Mann in einer Kieler Mietwohnung, ein Altbau in der Feldstraße. Dass wir alle sorgsamer mit Energie umgehen müssen, war Melanie Abouyaala schon lange klar. Doch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sagte sie sich: „Jetzt muss jeder und jede Einzelne etwas tun.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20 Grad zeigt das Thermometer im Wohnzimmer an. Da hält man es auch ohne dicken Pullover und Kuscheldecke aus: „Beim Fernsehen decken wir uns auf dem Sofa trotzdem zu, weil das einfach gemütlicher ist“, sagt die Vertriebsmitarbeiterin. Da die 35-Jährige bei den Stadtwerken Kiel arbeitet, darf sie zwar nicht mitmachen beim Wettbewerb „Kiel sucht den Gasspar-Champion“, den Stadtwerke Kiel und Kieler Nachrichten Anfang Oktober gestartet haben. Anders als die mittlerweile 1385 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann sie also keine Jahresrechnung Gas gewinnen, auch kein iPad mit E-Paper-Abo der Kieler Nachrichten. Aber ganz ehrlich: Das Gewinnen ist Melanie Abouyaala auch nicht so wichtig: „Ich spare Gas, weil ich meinen Beitrag dazu leisten will, dass wir ohne Versorgungseinschränkungen über den Winter kommen.“ Dass auch das Klima profitiert und das eigene Portemonnaie – umso besser.

Gasverbrauch: Auch Familie Abouyaala checkt regelmäßig den Zählerstand

Auch ohne die Teilnahme am Wettbewerb kann Familie Abouyaala ihren Energieverbrauch zu jeder Zeit kontrollieren – wie grundsätzlich alle Gaswärmekunden der Stadtwerke Kiel, die ein Online-Kundenkonto eingerichtet haben. Möglich macht das ein extrem praktisches Online-Tool: Beim „Gasspar-Check“ kann man bequem am Smartphone den aktuellen Zählerstand eingeben und erhält sofort die Info, um wie viel Prozent der eigene Verbrauch unter oder über dem Wert liegt, den die Stadtwerke-IT auf Basis der jüngsten Abrechnung für diesem Zeitpunkt erwartet hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Melanie Abouyaala geht zum Gaszähler im Bad, zückt ihr Handy und tippt den Zählerstand ein. „Minus 46 Prozent“ ist dort zu lesen, schön fett in Grün. Das heißt: Die junge Familie hat in ihrer Dreizimmerwohnung mit 75 Quadratmetern 46 Prozent weniger Gas verbraucht, als das Programm auf Basis der jüngsten Verbrauchsabrechnung eigentlich erwartet hätte.

Diese Tipps sind einfach umzusetzen und bringen viel

Wie haben die drei Abouyaalas das geschafft? „Es sind viele kleine Schrauben, an denen wir gedreht haben“, sagt die kaufmännische Angestellte. Fasst man die „Best off“-Tipps der Kieler Familie zusammen, ergibt sich Folgendes:

Raumtemperatur runter: 20 Grad im Wohnzimmer, 16 Grad im Erwachsenen-Schlafzimmer: „Das reicht locker“.

Konsequent Türen schließen: „So verschwindet keine Wärme in den ungeheizten Flur.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heizung in der Küche aus: „Da sitzen wir sowieso nicht“.

Kurz duschen und nicht so warm: „Das ist uns schon schwer gefallen, wir haben es gerne schön heiß laufen lassen.“

Temperatur von Heizung und Duschwasser runter: „Das können wir an der Gastherme im Bad einstellen.“ Dass die Abouyalaas in einer Mietwohnung leben, die mit Gas und nicht mit Fernwärme versorgt wird, ist jedoch eher selten in Kiel. Das Thema Legionellen hat die Familie natürlich im Blick: „Wenn Wasser verbraucht wird, schaltet die Therme automatisch auf 60 Grad.“

Regelmäßig stoßlüften: „Das ist auch wichtig gegen das Schimmelrisiko.“

Wasser im Wasserkocher heiß machen: „Beim Abwasch geht das schneller und ist auch sparsamer, als das Warmwasser aufzudrehen.“

Wichtig ist Melanie Abouyaala diese Botschaft: „Am meisten erreicht man durch ein bewusstes Heizverhalten.“ Früher, da hat sie ein Thermostat einfach so auf fünf aufgedreht. Jetzt weiß sie: „Zwischen zwei und drei – das reicht völlig.“ Und wenn einem doch mal kalt ist? „Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dann einen dickeren Pullover anzuziehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In der gleichen Einsparliga wie Melanie Abouyaala spielt Lutz Bosselmann (61), der mit seiner Frau ein Reihenhaus in Kiel-Schreventeich bewohnt: „Bewusst heizen, ohne zu frieren, darum geht es vor allem.“ Seine Top-Tipps gehen so:

- Solltemperatur und Heizkurve an der Gastherme senken: „Das ist nicht so kompliziert, sonst eine Fachperson fragen.“

- Zeitsteuerung der Heizung: „Zum Beispiel von 6 bis 22 Uhr, danach Nachtabsenkung.“

- Heizbetrieb im Sommer ausschalten und erst am Ende der Übergangsphase wieder in Betrieb nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

- Zu Beginn der Übergangsphase Keramikheizlüfter nutzen: „Fünf Minuten im Bad reichen morgens völlig aus.“

- Bei offenen Bereichen platzsparende Falttüren einbauen: „Sie sind im Sommer immer offen und halten die Wärme im Winter.“

Gasspar-Champion: Im Schnitt 30 Prozent eingespart

Im Schnitt haben die Haushalte, die am Gasspar-Champion teilnehmen, aktuell gut 30 Prozent weniger verbraucht. In absoluten Zahlen: 329 440 Kubikmeter Gas, was rund 3,6 Millionen Kilowattstunden entspricht. Frank Meier, Vorstandschef der Stadtwerke, ist mit diesem Zwischenstand sehr zufrieden: „Unsere Kieler Gassparmeister sind eindeutig auf einem guten Weg.“ Doch mit Blick auf die anhaltende Kälteperiode mahnt er auch zum Dranbleiben. Zwar sei die Gasversorgung in Kiel im Moment stabil, die Versorgungssicherheit gewährleistet: „Trotzdem müssen wir alle darauf achten, wie viel Gas verbraucht und den bundesweiten Speichern entnommen wird.“

Übrigens: Der Wettbewerb läuft weiter, bis zum 15 März 2023. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Infos unter: https://www.stadtwerke-kiel.de/gasspar-champion