Auch Kiel und Eckernförde profitieren: Eine Milliarde Euro für die Marinestützpunkte

Bröckelnde Kaikanten, viel Bürokratie und lange Wartezeiten bei der Instandsetzung von Schiffen – die Probleme der Marine sollen bald der Vergangenheit angehören. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kündigte am Montag in Kiel ein Beschleunigungsgesetz an und versprach ein großes Sanierungsprogramm.

Kiel. Gute Nachrichten für die Marine: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bei ihrem Besuch in Kiel eine umfassende Reform des Beschaffungswesens und ein Beschleunigungsgesetz für die Bundeswehr angekündigt. Außerdem versprach die SPD-Politikerin eine Milliarde Euro für die Sanierung der Hafenanlagen und Unterkünfte. Allein der Marinestützpunkt in Kiel soll 176 Millionen Euro erhalten. Auch für Eckernförde ist ein dreistelliger Millionenbetrag vorgesehen.

Liste der Probleme bei der Marine ist lang

Die Probleme sind bekannt. Bröckelnde Kaianlagen, defekte Schiffe und viel Bürokratie bereiten den Marinesoldaten seit Jahren Kummer. Immer wieder wird deshalb Kritik am Bundesamt für Ausrüstung, Nutzung und Information der Bundeswehr in Koblenz laut. „Bei der Instandhaltung meiner Schiffe und Boote stehe ich nur am Spielfeldrand und habe keinerlei Möglichkeiten der Steuerung“, beklagte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan C. Kaack, auf einem Empfang an Bord der Fregatte „Schleswig-Holstein“. Wartezeiten von zwölf Monaten auf einen Dockplatz oder Überholungsarbeiten von zwei bis drei Jahren seien keine Seltenheit – nicht nur beim krisenumrankten Segelschulschiff „Gorch Fock“.

Gesetz soll Beschaffung und Prozesse beschleunigen

Die Ministerin sieht das ähnlich und räumte ein: „Die Verfahren führen gerade dazu, dass es nicht so schnell geht, wie es sein müsste.“ Sie wolle das ändern und habe deshalb ein Beschleunigungsgesetz für die Beschaffung erarbeitet. Lambrecht zeigte sich zuversichtlich, „dass dieses Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet wird“. Die Soldaten der Marine hätten es verdient, dass es vorangehe. Man wolle die Prozesse insgesamt beschleunigen.

Hintergrund der Initiative ist das bereits beschlossene Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro. Nun geht es vor allem darum, das Geld möglichst schnell einzusetzen, um die Bundeswehr insgesamt zu modernisieren und schlagkräftiger zu machen. Dieses Ziel soll bei der Marine auch durch eine Erweiterung der Kapazitäten des Marinearsenals erreicht werden.

Bundeswehr-Entscheidung über Standort Warnemünde naht

Erstmals bestätigte Lambrecht, dass die Bundeswehr dafür auch einen der Standorte der insolventen MV-Werftengruppe übernehmen wolle. Nachdem Thyssenkrupp Marine Systems bereits den Einstieg in Wismar bekanntgegeben hatte, geht es nun um Warnemünde. „Wir sind da auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, wir können zeitnah eine Entscheidung bekanntgeben“, sagte Lambrecht.

Über eine Perspektive kann sich auch der Kieler Stützpunktkommandeur, Fregattenkapitän Lars Petersen, freuen. In den kommenden Jahren soll mehr als eine Milliarde Euro in die Infrastruktur der Marine investiert werden. „Davon allein 176 Millionen Euro hier am Standort Kiel, für eine starke Marine an einem starken Standort“, erklärte die Ministerin.

Das Geld soll in den Ausbau der Hafenanlagen genauso fließen wie in neue Unterkünfte und Betreuungsgebäude an Land. Die Pieranlagen sollen so ertüchtigt werden, dass auch mehr große Schiffe in Kiel ohne Einschränkungen festmachen können.