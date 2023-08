Auf Dauerregen folgt ein ausgewachsener Sommersturm

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kurz vor dem Wochenende und dem bevorstehenden Bettenwechsel entlang der deutschen und dänischen Küste dürfte manchem schwanen, wie der Samstag auf der A7 gen Norden werden könnte... Dänemark kündigte nach den Koranverbrennungen der vergangenen Tage verschärfte Grenzkontrollen an. Wieder einmal. Reisende sollten also ein bisschen mehr Zeit einplanen auf ihrer Tour gen Norden. Wir haben die wichtigsten Infos zur Maßnahme zusammengetragen.

Mit Blick auf das äußerst miserable Wetter zum Wochenstart kann man nur hoffen, dass das Wetter am Samstag und Sonntag einigermaßen schön bleibt. Denn was sich aktuell über den britischen Inseln zusammenbraut, könnte am Montag und Dienstag in Schleswig-Holstein ein ausgereifter Sommersturm werden und zu gefährlichen Situationen auf hoher See bei der ORC-WM in Kiel führen. Keine schöne Wetterprognose ... erst recht nicht für die schon leidgeplagten Landwirte.

Auch wenn wir schon genug des schlechten Wetters hatten: Um das im Schlamm und Matsch versunkene Wacken kommen wir auch heute nicht herum. Der Veranstalter hat zur Halbzeit des Wacken Open Air erstmals die offizielle Zahl der anwesenden Metalheads veröffentlicht. 61000 sind es - 11000 mehr als in der Schätzung der Polizei von Dienstag. Spannender als die Zahl ist die Story, die meine Kollegin Kerstin Tietgen aufgeschrieben hat. Sie begleitete backstage dem Caterer der Metal-Stars - wer aus Kiel kommt, wird ihn kennen.

Ein anderes Thema, das uns ebenfalls schon die ganze Woche begleitet, ist das überfüllte Tierheim Uhlenkrog in Kiel. In der Hoffnung, dass so mancher gerade auf der Suche nach einem Hund oder einer Katze ist, zeigen wir Ihnen im folgenden Artikel eine Bilderstrecke mit Tieren, die sich sehr über neue Frauchen und Herrchen freuen würden.

Zebras im neuen Gewand (v.li.): Hendrik Pekeler, Karl Wallinius und Rune Dahmke in neuen THW-Kiel-Trikot für die Handball-Bundesliga. © Quelle: Martazmata

Schwarz und weiß mit Streifen, klar, dazu einige Farbtupfer: Das ist das THW-Kiel-Trikot 23/24 für die Handball-Bundesliga. Das neue Jersey aus dem Hause Puma für die kommende Saison ist ab nächster Woche erhältlich. Zum Artikel.

