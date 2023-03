﻿Auf diese Infektionen achten die Behörden in den Flüchtlingsheimen

Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs ist für Menschen, die in Schleswig-Holstein in einer Landesunterkunft unterkommen wollen, obligatorisch. Tuberkulose und andere ansteckende Erkrankungen sollen bei der Erstuntersuchung ausgeschlossen werden.

Kiel. In Schleswig-Holsteins Flüchtlingsunterkünften kommt es immer wieder zu Infektionsfällen. Wie das Kieler Sozialministerium auf Anfrage mitteilte, wurden in der Vergangenheit dort unter anderem Varizellen (Windpocken), Scabies (Krätze) und das Norovirus festgestellt. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass in der Gemeinschaftsunterkunft in der Kieler Wik ein ukrainischer Bewohner an Hepatitis A erkrankt war. Die Krankheit gilt als hochansteckend.

„Bei Fällen von ansteckenden Krankheiten greifen die Isolationsroutinen des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge“, betonte Ministeriumssprecherin Fenja Hardel. Dort würden die betroffenen Personen vom jeweiligen ärztlichen Dienst begleitet. „Die Versorgung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Waren des sonstigen Bedarfs wird so geregelt, dass die Isolation nicht verlassen werden muss.“

Eigene Häuser und Container zur Isolation

Sowohl in der Erstaufnahme Neumünster als auch den Landesunterkünften stünden Häuser beziehungsweise Wohncontainer zur Verfügung, in denen Patienten mit ansteckenden Krankheiten untergebracht werden könnten. Bei meldepflichtigen Erkrankungen würden „selbstverständlich“ die zuständigen Gesundheitsämter einbezogen.

Wie die Landesregierung die Gefahr bewertet, dass aufgrund der erneuten Flüchtlingsbewegung Krankheiten ausbrechen, die hierzulande als längst überwunden galten? Das Robert-Koch-Institut habe dieses Thema seit Jahren im Blick und die Gefahr durch Tuberkulose aufgrund eines guten Früherkennungssystems reduzieren können, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Tbc und Masern gehören zu den häufigen Erkrankungen

Tbc gelte in diesem Zusammenhang allerdings als wichtigste Erkrankung: Sie sei in den Herkunftsländern noch immer weit verbreitet, zudem begünstigten die Fluchtumstände Ansteckungen. Auch Masern gehören demnach zu den häufigen Erkrankungen. „Hierbei kann man sich in Deutschland gut durch die Impfung schützen“, hieß es. Durch Bürgerkrieg und andere Katastrophen seien jedoch in vielen Herkunftsländern eigentlich gute Impfsysteme stark beeinträchtigt.

Für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften ist der Masernschutz obligatorisch, eine Corona-Schutzimpfung dagegen freiwillig. „Allerdings hat der ärztliche Dienst im Landesamt mit guter Informationsarbeit dazu beigetragen, dass die Corona-Impfquote in den Landesunterkünften höher war als in der Gesamtbevölkerung“, sagte Sprecherin Hardel. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums übertragen sich allerdings auch andere Erkrankungen in den Einrichtungen vergleichsweise leicht. Man achte besonders auf Läuse, Krätze und Brechdurchfall.

Das Asylgesetz schreibt vor, dass sich alle Menschen, die in den Landesunterkünften untergebracht werden, unmittelbar nach ihrer Ankunft einer medizinischen Erstuntersuchung unterziehen. Dazu gehören ein Corona-Test bei entsprechenden Symptomen und eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs, um Tuberkulose auszuschließen. Auch andere ansteckende Krankheiten sollen bei dieser Untersuchung ausgeschlossen werden. Für die Kosten einer ärztliche Behandlung kommt das Land auf.