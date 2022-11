﻿Auf Gut Damp geht Alexander Graf zu Reventlow mit der Zeit

Damp. Der Anblick ist überwältigend. Ist die weiße Eingangstür aufgestoßen und der erste Schritt in die Halle des Herrenhauses von Gut Damp gemacht, entdeckt das Auge unzählige Dinge auf einmal. Linker Hand eine Freitreppe, die auf die Empore der Halle führt. Rechter Hand ebendort eine historische Orgel, über dem Kamin prangend. Dazwischen eine opulente Stuckdecke: Ein Frauenorchester ragt mit seinen Instrumenten – echte, bemalte Exemplare – in den Raum hinein. Unter ihnen, sagt Alexander Graf zu Reventlow, das womöglich besterhaltene Exemplar des Saiteninstruments Hummel in Nordeuropa.

An den Wänden hängen großformatige Ahnenporträts. Detailreich verzierte Truhen stehen neben schweren, mit goldenen Scharnieren beschlagenen Türen. Inmitten dieses musealen Ensembles fällt der Blick schließlich auf etwas, das die Besucherin in das Hier und Jetzt zurückholt: die Spielecke des sechs Monate alten Theodors.

Alexander zu Reventlow will Gut Damp in die Zukunft führen

„Die nächste große Aufgabe ist, ihm den Gutsbetrieb schmackhaft zu machen – wenn er das denn will“, sagt Theodors Vater, Alexander zu Reventlow. Der 37-Jährige ist bereits der vierte Gutsherr der Familie zu Reventlow auf Gut Damp, bewohnt das Gutshaus mit seiner Ehefrau Paulina und seiner Mutter Marie-Luise zu Reventlow. Er denkt in die Zukunft gerichtet. Auch bei der Fülle an Aufgaben, die er sich auferlegt hat, bevor er die Gutsverwaltung an die fünfte Generation abgeben wird.

„Man ist hier immer mit der Zeit gegangen“, betont Alexander zu Reventlow. So zum Beispiel, als das Herrenhaus Ende des 17. Jahrhunderts im Barockstil umgebaut wurde und die Stuckdecken Einzug in die Räume gehalten haben. Oder als sein Vater Christian zu Reventlow den Hof in die moderne Landwirtschaft überführte.

Gut Damp: Zu Reventlow wurde mit 28 Jahren Gutsherr

In dieser Tradition sieht sich auch der gegenwärtige Gutsherr. Alexander zu Reventlow studierte Landwirtschaft in Amerika, arbeitete in Hamburg im Agrarhandel. „2013 ist mein Vater gestorben, am 1. Januar 2014 war ich hier.“ Gutsbesitzer, mit 28 Jahren. Auch sein Vater übernahm es im Alter von 27 Jahren. Dass er – älterer von zwei Söhnen – den Gutsbetrieb weiterführen würde, stand für ihn außer Frage. „Für mich war immer klar: Ich möchte hier sein“, sagt er. „Die Familien, die hier sitzen, haben eine Aufgabe: Sie sind Verwalter auf Zeit und versuchen, den Besitz zu mehren und bestmöglich an die nächste Generation weiterzugeben.“

Da ist sie wieder. Die nächste Generation, die Zukunft. Als Alexander zu Reventlow über Gut Damp führt, von den verschiedenen Wirtschaftsbereichen spricht und davon, was er gegenwärtig hier bewegt, spricht er immer wieder von ihr. „Wie können wir langfristig diesen Betrieb umstellen, sodass die nächste Generation sich und ihre Familie ernähren kann und das Gut erhalten bleibt?“, formuliert er fragend das, was sein zentrales Anliegen zu sein scheint.

Alexander zu Reventlow: „Das Adelsprivileg ist vollkommen überholt“

Diese Aufgabe entspringt für den Gutsherrn auch seiner adligen Abstammung. „Der Titel ist ehrlicherweise etwas Traditionelles, das Adelsprivileg ist vollkommen überholt“, sagt er. „Es heißt aber nicht umsonst ,Adel verpflichtet’. Der Adelstitel ist eher als Aufgabe zu sehen.“ Als Aufgabe für das Gut, seine Mitarbeiter, im Sozialen. So sitzt er auch als CDU-Mitglied im Gemeinderat. Ein Ehrenamt in der Gemeinde sei wichtig, sagt er.

„Es macht mich stolz, hier zu leben, diese Räume zu erhalten und sie mit Respekt zu behandeln“, bekennt Alexander zu Reventlow. Demut empfinde er. Das Herrenhaus sei ein Gebäude, das lebt. Er sagt aber auch: „Wenn man aufwacht und Risse in der Decke sieht, dann nervt einen das schon.“

Und doch: Ein Herrenhaus und auch die Wirtschaftsgebäude ließen sich am besten erhalten, wenn man darin wohne und sie nutze. Zeitweise sei das nicht der Fall gewesen. Seine Großeltern hätten auf Gut Dorotheental gelebt, dem Meierhof von Gut Damp. Auch sein Vater sei dort aufgewachsen. Bis dieser Gut Damp schließlich mit seiner Frau in den 1980er-Jahren renovierte.

Gut Damp: Landwirtschaft, Jagd und Ruheforst

Gut Damp ist mehr als das Herrenhaus am Ende der langen Zufahrt, die über einen Wassergraben führt. Da ist das Torhaus, die vier Reetdachscheunen aus den Jahren 1640 und 1723. Auch bei der Nutzung dieser Gebäude geht Alexander zu Reventlow mit der Zeit, macht sie fit für die Zukunft.

Noch ist die Landwirtschaft mit dem Anbau von Gerste, Raps, Weizen und Zuckerrüben der größte Wirtschaftszweig. Dazu kommt die Forstwirtschaft. Zu Reventlow ist selbst Jäger. Auch der Ruheforst Damp, in dem Bestattungen stattfinden, und der Armenstift St. Johannes mitsamt seiner Kapelle gehören zum Gutsbesitz.

Das Restaurant „Kuhhaus“ eröffnete schon sein Vater

Alexander zu Reventlow will die Landwirtschaft beibehalten. Jedoch: Durch sie allein werde das Gut nicht bestehen können. Nicht zuletzt aufgrund der Ostsee als Urlaubsziel sei die Wahl für ein weiteres Standbein also auf den Tourismus gefallen. Schon Vater Christian zu Reventlow habe 1993 mit dem Restaurant „Kuhhaus“ im großen Kuhstall das Gut für Gäste geöffnet.

"Auch damals war es schon fortschrittlich, das Gebäude so zu nutzen", sagt der Gutsherr. Seit 2019 lockt das Kuhhaus die Öffentlichkeit wieder auf das Gutsgelände – zusätzlich mit Jazz-Frühschoppen seit Ende Oktober. Im vergangenen Jahr machte Alexander zu Reventlow den nächsten Schritt in Richtung Zukunft: Im kleinen Kuhhaus sind 14 Lofts für Urlauber entstanden, die oberen Etagen bieten dank der Dachfenster einen Ausblick auf die Ostsee.

Gut Damp: Über 400 Jahre Geschichte Die Historie von Gut Damp reicht einige hundert Jahre zurück. Anfang des 15. Jahrhunderts waren die Ländereien des späteren Guts im Besitz der Bischöfe von Schleswig. Nachdem der Begriff „Damp“ 1517 erstmalig in einer Verkaufsurkunde erwähnt wird, geht der Gutshof 1519 in den Besitz der Familie von der Wisch über. Von 1595 bis 1597 errichtet Melchior von der Wisch das Herrenhaus. Anschließend ist Gut Damp in Besitz vieler Familien: Nachdem Otto Rantzau es 1626 erwirbt und die Wirtschaftsgebäude erbaut, nimmt die Familie Ahlefeld 1697 den Umbau des Herrenhauses im Barockstil vor. Anfang des 19. Jahrhunderts die Familie von Qualen das Gut erwirbt. Da die drei Töchter der Familie kinderlos sterben, erbt Karl Graf zu Reventlow den Gutshof in den 1890er-Jahren. Alexander Graf zu Reventlow bewohnt und bewirtschaftet Gut Damp heute in vierter Generation, nachdem sein Vater Christian Graf zu Reventlow es in die moderne Landwirtschaft führte und ein Restaurant auf dem Gutshof eröffnete.

Hört man Alexander zu Reventlow über seine Vision reden, Gut Damp mit all seinen Gebäuden zu erhalten, begegnet sie einem in vielen Details. In den Lofts sind die alten Fachwerkbalken freigelegt; Schwarzweiß-Fotos, die sein Vater einst aus Amerika mitbrachte, zieren die Wände; im Kuhhaus hängen alte Aufnahmen und Originalzeichnungen der Gutsgebäude.

Destille, Veranstaltungsräume und Teambuildings sollen auf Gut Damp entstehen

Im großen Quergebäude, dem Torhaus, soll in einem Flügel eine Destille entstehen, für den anderen sind Büroräume geplant. Schließlich zählt Alexander zu Reventlow inzwischen rund 20 Mitarbeiter auf Gut Damp, ein paar von ihnen wohnen dort. Im Kuhhaus sollen Veranstaltungsräume entstehen, der Gutsherr will Teambuildungs in der Natur anbieten und Angebote für Kinder schaffen. Auch die beiden anderen Reetdachscheunen sollen wieder genutzt werden.

Wie er von seinen Vorhaben spricht, klingt wohlüberlegt. Woher nimmt er die Expertise? „Ich liebe Restaurants, ich liebe Hotels, und ich finde es spannend, Leute kennenzulernen und in ihnen Begeisterung hervorzurufen“, sagt er. Alexander zu Reventlow hat Spaß an dem, was er hier tut. „Wir müssen bei aller Romantik aber auch Geld damit verdienen.“ Und den Weg ebnen – für die nächste Generation.