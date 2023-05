﻿Marine in Nord- und Ostsee: Aufmarsch der Nato-Seestreitkräfte für Manöver Baltops 2023

Kiel. Die neuen Signale an Russland sind selbst ohne Ferngläser an den Küsten Schleswig-Holteins zu sehen. Die Staaten der Nato bereiten sich auf zwei große Manöver vor, die alle bisherigen Übungen in den Schatten stellen sollen.

Aktuell sind bereits 20 Schiffe und 35 Luftfahrzeuge aus 13 Nato-Staaten über der Norwegensee aktiv. Bei der Übung „Formidable Shield“ geht es um die Abwehr von hochfliegenden und schnellen Raketen. Schiffe sollen dabei mit weitreichenden Radaranlagen und Lenkwaffen eine Art Schutzschirm (Shield) über Nordeuropa aufspannen, dass von russischen Raketen nicht durchdrungen werden kann.

Bis zum 26. Mai läuft dieses Großmanöver. Gerade beendet wurde in Schweden das Manöver „Aurora 23“, bei dem 26 000 Soldaten und rund 20 Schiffe in die Verteidigung der schwedischen Ostküste von Stockholm bis Karlskrona eingebunden waren.

Das alles ist aber nur das Vorspiel. Am Freitag passierte einer der größten US-Kampfverbände die Straße von Dover. Der Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ und ein Kreuzer sowie ein Zerstörer haben mittlerweile die Nordsee erreicht.

US-Flugzeugträger in der Nordsee

Der 337 Meer lange und rund 100 000 Tonnen verdrängende Koloss hat das Trägergeschwader 8 mit rund 90 Kampfjets, Aufklärungsflugzeuge und Hubschrauber an Bord. Der genaue Auftrag bleibt außerhalb der US-Admiralität noch Geheimnis.

„Unsere Präsenz auf See während des gesamten Einsatzes wird unseren Partnern und Verbündeten die Gewissheit geben, dass die Seewege offen bleiben und unsere gemeinsamen Operationen unser Engagement für Interoperabilität und maritime Stabilität unter Beweis stellen“, sagte Konteradmiral Greg Hoffmann in einer Mitteilung vor dem Manöver. Hoffmann führt das Trägergeschwader mit fast 10 000 Frauen und Männern.

Es wird damit gerechnet, dass die US-Jets der „Gerald R. Ford“ in Kürze in der Nordsee den Luftraum für Übungen nutzen. „Die Verlegung der ’Ford’ in die Nordsee könnte mit dem Großmanöver Air Defender zusammenhängen. Für diese Übung macht die Teilnahme eines so großen Schiffes mit den vielen Flugzeugen auch Sinn“, sagt Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik in Kiel.

Pfingsten beginnt Baltops 2023

Von der Nordsee aus können die Trägergeschwader aber auch als Luftunterstützung für das am Pfingstwochenende startende Seemanöver Baltops dienen. Für dieses Manöver verlegen gerade zahlreiche Nationen große Schiffe in die Ostsee. „Dafür werden in der Ostsee sehr viele Einheiten erwartet“, so Peters.

Am Freitag ist der amerikanische flugzeugträger „Gerald R. Ford“ in der Nordsee angekommen. © Quelle: Foto US Navy / MC2 Ridge Leoni

Mit dabei ist auch ein italienischer Verband mit einem Landungsschiff, einer Fregatte und dem großen Lenkwaffenzerstörer „Caio Duilio“, der am Sonntag aus Italien kommend den Nord-Ostsee-Kanal passierte.

Beim Nato-Manöver Baltops wird die USA die Führungsrolle haben. Dafür ist auch das Flaggschiff der 6. US-Flotte von Italien auf dem Weg in die Ostsee. Die „Mount Whitney“ wird dabei als Führungsschiff eingesetzt.

Schlusspunkt des Seemanövers Baltops ist am 17. Juni die Abschlusskonferenz in Kiel. „In diesem Jahr erwarten wir noch einmal mehr Schiffe als im vergangenen Jahr in Kiel“, so Flottillenadmiral Sascha Rackwitz, Kommandeur der Einsatzflottille 1.

Kieler Woche ist Endpunkt des Seemanövers

Aktuell geht die Marine von 40 Einheiten aus 16 Nationen bei der Kieler Woche aus. „Dann werden viele interessante Uniformen in der Stadt Kiel zu sehen sein“, so Rackwitz. Kiel ist der einzige Stützpunkt mit einem geschützten Tiefwasserhafen für die Nato an der deutschen Ostseeküste. Diese Lage hatten in diesem Jahr bereits zweimal US-Zerstörer genutzt und sich dabei in Kiel mit Kraftstoff versorgt.

Und die russische Marine? Nach dem großen Manöver zur Rückholung der Schwarzmeer-Einheiten Anfang Mai ist es wieder ruhig um die russische Marine geworden. Aktuell sind nur Forschungsschiffe und Hilfsschiffe in der Nordsee und der westlichen Ostsee unterwegs.

KN