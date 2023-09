﻿Aufmarsch für Seemanöver „Northern Coast 2023“ hat begonnen

Kiel. Die letzten Vorbereitungen laufen. Am Sonnabend startet in Riga das Seemanöver „Northern Coast 2023“. Die deutsche Marine koordiniert und führt das Manöver. Am Sonntag traf dafür aus den USA das größte Schiff ein. Das Landungsschiff „Mesa Verde“ wird eine zentrale Bedeutung bei der 14-tägigen Übung einnehmen.

Der graue Koloss ist 208 Meter lang und hat eine Verdrängung von knapp 25 000 Tonnen. Es ist Teil einer amphibischen Kampfgruppe, die seit Juli im Einsatz ist. Die beiden anderen Schiffe sind gerade im Persischen Golf aktiv.

An Bord der „Mesa Verde“ sind Landungsboote, gepanzerte Fahrzeuge und für den schnellen Angriff auch vier Kipprotorflügler des Typs V22 Osprey. Die großen Flugzeuge mit Senkrechtstartfähigkeit waren in Kiel 2022 auch bei der Kieler Woche zu sehen, als sie eine Luftbrücke zum amphibischen Angriffsschiff „Kearsarge“ in der Ostsee bildeten.

„Mesa Verde“ macht auf dem Weg nach Riga Zwischenstopp vor Rostock

Den ersten Auftritt in diesem Jahr hatten diese Flugzeuge nun vor Rostock, wo die „Mesa Verde“ am Montag in Position ging, um Personal aufzunehmen. Von der Mecklenburger Bucht aus soll das Schiff Kurs auf Riga nehmen. Dort sammeln sich im Laufe der Woche bis zu 30 Marineeinheiten aus 14 Nationen.

Die Führung des Manövers hat die deutsche Marine, die seit 2007 jährlich im Herbst das Seemanöver „Northern Coast“ startet. In diesem Jahr hat die Übung aber eine Rekordbeteiligung. Auch aus Großbritannien ist ein Landungsschiff dabei, das aktuell in der Hohwachter Bucht ankert.

Schweden schickt Tarnkappenkorvetten zu „Northern Coast 2023“

In diesem Jahr wird die Übung erstmals aus dem neuen Kommandozentrum der Marine aus Rostock geführt. Im Fokus steht dabei die Abwehr einer militärischen Aggression durch Russland.

Neben der US Navy ist auch die schwedische Marine stark eingebunden. Bei der Eröffnung wird auch die Befehlshaberin der schwedischen Marine, Vizeadmiral Ewa Skoog Haslum, neben Vizeadmiral Jan C. Kaack, dem Inspekteur der deutschen Marine, in Riga mit dabei sein.

Schweden schickt in diesem Jahr ebenfalls einen starken Marineverband zu dem Manöver, darunter auch die Tarnkappenkorvetten der „Visby“-Klasse. An der Übung werden auch U-Boote und Flugzeuge teilnehmen. Die deutsche Marine ist mit den Fregatten „Hessen“ und „Hamburg“, Logistikschiffen, Flugzeugen und Minenjagdbooten aus Kiel beteiligt.

Der Auftakt ist bewusst ins Baltikum verlegt worden, weil dort die Bedrohung durch Russland aktuell am größten ist. Russland hatte im Vorfeld der Übung auch Marineschiffe auf See geschickt. Die russischen Fregatten „Soobrazitelnyy“ und „Boikiy“ sind ins Kattegat und Skagerrak verlegt worden.

