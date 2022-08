﻿Aufschrei in der Politik: Schon wieder schließt in SH ein Kreißsaal

In Schleswig-Holstein schließt eine Geburtsstation nach der anderen. Jetzt hat auch die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg das Aus ihres Kreißsaals angekündigt. Politiker sind entsetzt. Die neue Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) schlägt als Ausweg Kooperationen vor.

Kiel. Schwangere haben es immer schwerer, in der Nähe ihres Wohnortes ein geeignetes Krankenhaus zur Entbindung zu finden. Nach Kliniken in Eckernförde, Preetz und Ratzeburg kündigt jetzt auch die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg an, ihren Kreißsaal zum Jahresende zu schließen. Damit wird Schleswig-Holstein seit dem Jahr 2000 die Hälfte seiner Geburtsstationen verloren haben. Von ehemals 32 Stationen sind künftig nur noch 16 übrig: in Flensburg, Kiel, Lübeck, Heide, Neumünster, Rendsburg, Eutin, Pinneberg, Schleswig, Geesthacht, Husum, Bad Segeberg und Reinbek. Hebammen warnen vor weiteren Schließungen.

„Ich bin entsetzt, die Lage ist dramatisch“, sagt Anke Bertram, die Vorsitzende des Landes-Hebammenverbandes. „Würde eine Normalgeburt nach Zeit bezahlt, gäbe es viel weniger Kaiserschnitte, die Frauen könnten in Ruhe gebären, und die Geburtsstationen würden finanziell auskömmlich arbeiten.“ Sie fordert ein Umdenken. „Wir brauchen die kleinen Kliniken für die Versorgung in der Fläche. Sonst wird die Entbindung auf die Straße verlagert.“ Was die SPD-Gesundheitspolitikerin Birte Pauls ähnlich formuliert: „Nicht immer sind die Wehen gut einschätzbar und die Verkehrssituation oft belastet. Würden Männer Kinder kriegen, würde es wahrscheinlich auch mit der Versorgung anders laufen.“