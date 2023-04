﻿Auftrag storniert: Kampfschwimmern der Marine gehen die Boote aus

Kiel. Die Serie der Pannen im Rüstungsbereich hält an. Nun hat es erneut die Kampfschwimmer getroffen. Nicht nur die Sanierung der Schwimmhalle in Eckernförde wurde zum Jahrhundertprojekt, auch die Beschaffung neuer Einsatzboote mutiert zu einem Drama.

Wenn das Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) bislang trainieren wollte, musste es zuletzt meist auf ältere Schlauchboote zurückgreifen oder ins Ausland fahren. Die Anschaffung zeitgemäßer Einsatzboote soll jetzt gestoppt worden sein.

Der Grund sind nach unbestätigten Angaben nicht erfüllbare Vorgaben durch die deutsche Rüstungs-Beschaffungsbehörde, das Bundesamt für Ausrüstung, Nutzung und Information der Bundeswehr. Details des Vorgangs unterliegen der Einstufung als Verschlusssache.

Falsche Schwerpunkte gesetzt

„Das Verteidigungsministerium hat die Einsatzboote für die Marine-Spezialkräfte komplett an die Wand gefahren – obwohl von Anfang an alle Alarmglocken geschrillt haben und viele Beteiligte auf die vorhandenen Probleme hingewiesen haben“, so Ingo Gädechens (CDU), Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Verteidigungshaushalt.

Bei diesem Beschaffungsvorhaben lasse sich Schritt für Schritt genau nachvollziehen, was im Beschaffungsprozess der Bundeswehr im Argen liegt. „Es wird mehr darauf geachtet, ob alles rechtskonform ist als auf die Frage, ob es technisch machbar ist“, so Gädechens.

Einsatzboote der Kampfschwimmer müssen drei Kriterien erfüllen: Schnell müssen sie sein, eine große Reichweite und möglichst robuste Bauweise haben. Die Bundesregierung hat den Vorgang jetzt als Geheimsache eingestuft – offenbar, weil sonst Rückschlüsse auf die Ausstattung der Spezialkräfte gezogen werden könnten.

Kritik an der Bürokratie bei der Ausschreibung

Gädechens, selbst ehemaliger Marinesoldat, ist sauer. „Anstatt den Warnungen wirklich nachzugehen und auf fachmännischen Sachverstand zu hören, wurde alles so weit wie möglich vertuscht und vernebelt.“

Er unterstellt der Rüstungsbehörde ein zu bürokratisches Vorgehen. „Letztlich war wieder einmal ein juristisch sauberes Vergabeverfahren die oberste Zielsetzung – nicht aber, dass die Truppe schnellstmöglich einsatzbereites Material erhält. Das sind falsche Prioritäten“, so Gädechens.

Die finnische Firma Boomranger hatte nach der Freigabe der Haushaltsmittel im Juni vorigen Jahres den Auftrag zum Bau von neun neuen Einsatzbooten erhalten. Der Auftrag umfasste eine Option auf zwölf weitere Boote.

Ganz ohne neue Boote müssen die Kampfschwimmer aber nicht auskommen. Die Yachtwerft Meyer von der Weser hat die Boote gebaut und ausgeliefert. Für die Einsatzboote kam die Werft aber nicht in die Auswahl, da sie die Voraussetzungen für die Ausschreibung der Einsatzboote nicht erfüllte. „Wir wurden für diesen Auftrag nicht zur Abgabe eines Angebots aufgefordert“, so Werftchef Jan Meyer.

Nato-Partner machen es schneller

Aber auch die Marine wurde nicht in die engere Auswahl einbezogen. „Wir wollen Boote haben, die sich bewährt haben und wie sie bei den Nato-Partnern auch eingesetzt werden“, ist aus der Truppe in Eckernförde zu hören. Neidische Blicke gehen nach Schweden, Finnland oder in die Niederlande.

Die niederländische Marine besitzt 48 Einsatzboote vom Typ „Frisc“ (Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft). Für diese Boote läuft gerade ein Erneuerungsprogramm. Darüber hinaus sollen bis 2025 für die niederländischen Seestreitkräfte 20 neue Landungsboote gebaut werden.

Beim Tempo und der Ausstattung sind die Nachbarn auch viel schneller. Zwei bis drei Jahre Planung und ein Jahr Bauzeit werden dort veranschlagt. In Deutschland läuft die Planung für die neuen Einsatzboote der Kampfschwimmer und des Seebataillons bereits fast zehn Jahre. „Das ist alles viel zu lang und zu bürokratisch“, so Gädechens.