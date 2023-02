﻿Aus Protest: Ärzte in S-H kürzen Sprechstunde am Mittwoch

Der Ärzte-Protest im Norden geht weiter: Am Mittwoch, 8. Februar 2023, soll zwischen 11 und 13 Uhr keine Sprechstunde in Schleswig-Holsteins Praxen stattfinden. Dazu ruft die Ärztegenossenschaft Nord auf. Das sind die Hintergründe.

Kiel. Patienten in Schleswig-Holstein müssen sich am Mittwoch, 8. Februar, vormittags auf eine deutlich reduzierte Sprechzeit in Arztpraxen einstellen: Die Ärztegenossenschaft Nord setzt ihren Protest gegen Sparmaßnahmen des Bundes fort – und ruft an dem Tag niedergelassene Mediziner dazu auf, die Sprechstunde zwischen 11 und 13 Uhr zu streichen. Stattdessen solle das Praxis-Personal an einer Fortbildungsveranstaltung teilnehmen, teilt Dr. Axel Schroeder aus dem Vorstand mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist seit Ende vergangenen Jahres der dritte Aktionstag einer Protestkampagne im Norden. Die Ärztegenossenschaft Nord mit Sitz in Bad Segeberg wehrt sich unter anderem gegen das Ende der Neupatientenregelung zum Jahresbeginn. Neue Patienten sollten damit schneller einen Termin bekommen. Nun drohten vielen Patienten wieder längere Wartezeiten und längere Wege, so Schroeder.

Lesen Sie auch

Weitere Vorwürfe der Ärztegenossenschaft: Die „Deckelung der Leistungen, unzureichende Finanzierung, Fachkräftemangel und begrenzte Sprechstundenzeiten“ gefährdeten insgesamt die Praxen in Schleswig-Holstein. Schroeder warnt zudem vor einem Ärztemangel. Die Genossenschaft fordert unter anderem eine Entbudgetierung ärztlicher Leistungen.