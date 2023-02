﻿Aus Protest: Ärzte in SH kürzen Sprechstunde am Mittwoch

Der Ärzte-Protest im Norden geht weiter: Am Mittwoch, 8. Februar 2023, soll zwischen 11 und 13 Uhr keine Sprechstunde in Schleswig-Holsteins Praxen stattfinden. Dazu ruft die Ärztegenossenschaft Nord auf. Das sind die Hintergründe.

Kiel. Patienten in Schleswig-Holstein müssen sich am Mittwoch, 8. Februar, vormittags auf eine deutlich reduzierte Sprechzeit in Arztpraxen einstellen: Die Ärztegenossenschaft Nord setzt ihren Protest gegen Sparmaßnahmen des Bundes fort – und ruft an dem Tag niedergelassene Mediziner dazu auf, die Sprechstunde zwischen 11 und 13 Uhr zu streichen. Stattdessen solle das Praxis-Personal an einer Fortbildungsveranstaltung teilnehmen, teilt Dr. Axel Schroeder aus dem Vorstand mit.