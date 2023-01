﻿Ausbau: 2023 starten am Nord-Ostsee-Kanal die Unterwasser-Bagger

Am Nord-Ostsee-Kanal wird es nach dem Winter wieder laut. Die Arbeiten zwischen Königsförde und Kiel sollen an gleich mehreren Stellen parallel weitergehen. Was aber wichtig ist: 2023 soll endlich auch unter der Wasseroberfläche mit der Verbreiterung des Kanals begonnen werden.

Kiel. Die Ruhe am Nord-Ostsee-Kanal ist beendet. Auf den großen Baustellen sind in dieser Woche die Arbeiten wieder angelaufen. Der Ausbau der Oststrecke wird 2023 in die nächste Phase gehen. Dann wird auch unter der Wasseroberfläche auf einer Länge von sechs Kilometern gebaggert.

Eigentlich sollten die Unterwasserarbeiten bereits im vergangenen Sommer starten. Doch die Natur durchkreuzte die Vorhaben der Planer vom Wasserstraßen- und Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal. Im Bereich des kleinen Wäldchens „Im Linden“ in der „Bauzone D“ rutschte der frisch angelegte Hang ein ums andere Mal weg. Notwendige Folge sind erhebliche Nachbesserungen bei der Befestigung der Böschung im Bereich des Waldes bei Schinkel.

Böschung muss weiter befestigt werden

Mit Faschinen, die aus Holzbohlen mit Bündeln aus Reisig bestehen, Kokosmatten und einem Oberboden soll der Hang dort fixiert werden. Der neue Betriebsweg ist auch schon angelegt. Auch hier gab es einige Schwierigkeiten zu meistern.

„Umso mehr bin ich mit den erreichten Fortschritten zufrieden. Unterm Strich sind alle Projekte auf einem guten Weg“, sagt Sönke Meesenburg, Leiter des zuständigen Wasserstraßen-Neubauamtes Nord-Ostsee-Kanal (WNA NOK).

Die Befestigung dieser Böschung ist die Voraussetzung dafür, dass die Bagger auch unter Wasser loslegen dürfen. So sind die Maschinen für den Aushub unter Wasser ab Sommer bestellt. Ein Jahr später als geplant geht es dann in die Endphase.

Baggergut kommt in die Ostsee

Bevor die Unterwasserbaggerung beginnt, soll noch die neue Uferkante angebaut und befestigt werden. „Das Deckwerk besteht hauptsächlich aus schweren Steinen und soll die Uferkante vor Sog und Wellenschlag schützen. Um es weitgehend im Trockenen aufbauen zu können, wird vor dem neuen Betriebsweg zunächst ein sogenannter Fußgraben ausgehoben“, erläutert WNA-Projektleiter Georg Lindner.

Dieser Weg mit Fußgraben ist bereits fast fertig. „Wenn das Deckwerk hergestellt ist, kann der Nassaushub beginnen und der Kanal auf seine neue Breite ausgebaggert werden“, so Lindner. Ein Großteil des unter Wasser abgegrabenen Baggerguts soll in der Ostsee an bereits ausgewählten Positionen zwischen Schwedeneck und Damp verklappt werden.

2024 soll dann der sechs Kilometer lange Bereich zwischen den Ausweichstellen Königsförde und Groß Nordsee für die Schiffe ein deutlich breiteres Fahrwasser haben. Die Sohle im Kanal, die tiefste Stelle des Fahrwassers, soll in dem Abschnitt von 44 auf 70 Meter verbreitert werden.

Während in dem 2020 begonnenen ersten Bauabschnitt die Arbeiten inzwischen Bergfest haben, beginnen die Vorbereitungen im nächsten Bereich zwischen Landwehr und Altwittenbek. Um Überraschungen wie beim Wald bei Schinkel zu vermeiden, sind dort wieder Bohrgeräte unterwegs und ziehen weitere Bodenproben.

Diese Probenentnahme wird durch Kräfte vom Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt unterstützt. Beim Warleberger Obsthof wird auch eine Ablagerungsfläche vorbereitet. Die Baustraße dafür ist angelegt.

Erdwall an der Autobahn 210

Der Fortschritt beim Ausbau des Kanals lässt sich auch von der Autobahn 210 aus gut erkennen. Zwischen den Anschlussstellen Melsdorf und Achterwehr ist auf 500 Metern Länge ein zehn Meter hoher Erdwall entstanden.

Hier wurden laut WNA die Zäune entfernt und die Wege der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Anders sieht es mit den Betriebswegen am Kanal aus. Hier haben sich die Absperrungen ausgeweitet, da sich die Bauarbeiten nach Osten hin ausdehnen.