﻿Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals: SPD-Politiker warnen vor Kahlschlag

Die Instandsetzungsarbeiten am Nord-Ostsee-Kanal geraten ins Stocken. SPD-Bundespolitiker warnen, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) im Jahr 2023 die Mittel für Bundeswasserstraßen erheblich kürzen will. Dabei sitzen die Sozialdemokraten selbst mit am Berliner Kabinettstisch.

Der Nord-Ostsee-Kanal ist nur eingeschränkt befahrbar. Unter anderem wurde ein Tempolimit verhängt, weil Böschungsabschnitte unterspült sind und abrutschen könnten. Dennoch will Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) im nächsten Jahr weniger Geld für Baumaßnahmen zur Verfügung stellen.

Kiel. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will für die Bundeswasserstraßen im kommenden Jahr erheblich weniger Geld ausgeben. Nach Angaben der Ostholsteiner SPD-Bundestagsabgeordneten und Vize-Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Bettina Hagedorn, sollen die Mittel für Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen um etwa ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr gekürzt werden. Die Politikerin beruft sich auf einen bereits vom Kabinett beschlossenen Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2023. Betroffen wäre unter anderem der Nord-Ostsee-Kanal (NOK). Am Dienstag schlug Hagedorn an der Seite von SPD-Kollegen Alarm.

„Es ist ganz klar, dass von einem solchen Kahlschlag auch die elementar wichtigen Investitionen für den Ausbau und die Grundinstandsetzung des Nord-Ostsee-Kanals massiv betroffen sein werden“, stellte Hagedorn fest. „Damit sind weitere Verzögerungen und Kostenexplosionen an dieser wichtigsten künstlichen Wasserstraße der Welt vorprogrammiert.“

Wissing (FDP) will 2023 für Bundeswasserstraßen 315 Millionen Euro weniger ausgeben

Nach ihren Angaben gab der Bund im vergangenen Jahr noch knapp 656 Millionen Euro für den Erhalt der Wasserstraßeninfrastruktur aus, im laufenden Jahr sind es 909 Millionen Euro. Für den Haushalt 2023 sehe Bundesverkehrsminister Wissing dagegen nur noch 594 Millionen vor. „Die Aufgabe, diese für Logistikketten in Nordeuropa so wichtige Wasserstraße konsequent durch intakte Schleusentore und konsequenten Baufortschritt bei allen Investitionsvorhaben zwischen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau in gutem Zustand zu halten, ist von höchstem öffentlichen Interesse.“ Die SPD ist im Bund in Regierungsverantwortung, allerdings liegen das Finanz- und Verkehrsressort jeweils bei den Koalitionspartnern von der FDP.

Madsen: „Weitere Verzögerung für Schleswig-Holstein nicht hinnehmbar“

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zitierte auf Anfrage unserer Zeitung eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft im Auftrag der Initiative Kiel-Canal. „Vor dem Hintergrund allein des volkswirtschaftlichen Nutzens des Kanals in Höhe von jährlich 570 Millionen Euro ist eine weitere Verzögerung der Baumaßnahmen am NOK für das Land nicht hinnehmbar“, sagte er. Insofern teile er die Sorgen. „Es wäre aber schöner, wenn die SPD-Abgeordneten ihren direkten Draht zur SPD-geführten Bundesregierung nutzen würden, um konkret etwas zu bewegen. Das gilt unter anderem auch für die Personalnot der zuständigen Behörden.“ So habe die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) von 1994 bis 2014 pro Jahr jeweils etwa ein Prozent ihres Personals abbauen müssen. Madsen: „Das heißt: Es steht insgesamt rund ein Drittel weniger Personal zur Verfügung.“

Derzeit ist der NOK nur eingeschränkt befahrbar, es gelten eine Geschwindigkeitsbegrenzung und ein Überholverbot. Bei Kontrolluntersuchungen waren gravierende Schäden an der Kanalböschung festgestellt worden. Durch Unterspülungen könnten Böschungsabschnitte ins Rutschen kommen und Betriebswege absacken. Der Kieler SPD-Bundestagsabgeordnete Mathias Stein ist Berichterstatter für Wasserstraßen und Binnenschifffahrt. Die Liste der Mängel und Bauverzögerungen am NOK sei lang, sagte er. „Es muss alles dafür getan werden, dass ausreichend Personal und finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, damit diese Liste nicht noch länger wird, sondern zügig abgearbeitet werden kann.“

Bauprojekt am Elbe-Lübeck-Kanal wird komplett zurückgestellt

Laut einem internen WSV-Papier, das unserer Zeitung vorliegt, soll der Ausbau der Oststrecke am NOK im kommenden Jahr ebenso auf ein Minimum reduziert werden wie der Neubau der kleinen Schleusen in Kiel. Zurückgestellt beziehungsweise gar nicht ausgeschrieben werden Baumaßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal. Nicht berücksichtigt seien zudem Unsicherheiten hinsichtlich Inflation und Materialengpässen. Derzeit lägen aktuelle Ausschreibungsergebnisse um 50 bis 100 Prozent über dem Vorjahresniveau, heißt es warnend. Vorhandene Verträge müssten bei entsprechenden Klauseln angepasst werden. „Je nach Preisentwicklung können weitere Projekte (auch sicherheitsrelevante) nicht im erforderlichen Umfang weiterlaufen.“