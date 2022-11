﻿Kanalausbau: Neue Anlegestellen für die Bagger bei Schinkel

Kiel. Kräftig gebaut wird jetzt auch unter der Levensauer Hochbrücke. Die Betriebswege unter der Brücke mussten deshalb nun auf der Nordseite doch kurzfristig gesperrt werden, da dort Sicherungen für den Schutz gegen Schiffskollisionen eingebaut werden müssen.

Wenn alles klappt, ist ab dem kommenden Frühjahr mit dem Beginn der Nassbaggerung zu rechnen. Das Baggergut aus dem Kanal soll dann in der Ostsee auf speziell ausgewählten Flächen in der Eckernförder Bucht verklappt werden.

Auch an der Levensauer Brücke wird weiter gearbeitet

Bis Ende des Jahres soll eine Entscheidung getroffen werden. Dabei geht es in erster Linie um die Sicherung der neuen Böschung. Sie muss vor der Nassbaggerung erfolgen, damit der Schiffsverkehr nicht gefährdet wird, wenn die Böschung abrutscht. Erst wenn diese vorbereitende Arbeiten beendet sind, kann die neue Verlegung von Leitungen für den Kanalbetrieb erfolgen. Dann soll auch eine neue Rampe ins Baufeld gebaut werden.

Ein Bereich der Verbreiterung macht besonders Kummer. Dabei handelt es sich um ein Waldgebiet bei Schinkel, in dem der Boden sehr instabil ist und ständig zum Kanal hin abrutscht. Hier gibt es weitere Untersuchungen, so das Neubauamt. Hunderte Tonnen Erdreich waren im vergangenen Winter bei Rutschungen an der neuen Böschung in Bewegung geraten. Dabei mussten Wege immer wieder neu gesichert werden.

Der Aushub des Bodens aus der Böschung unter der Wasseroberfläche sollte eigentlich bereits im Sommer beginnen. Das Vorhaben musste aber verschoben werden, da es in der neuen Böschung immer wieder Boden abgerutscht ist.

Als Untergrund für diese Betriebswege entstehen Fußgräben in den Böschungen, die später mit tragfähigerem Material gefüllt werden. Der Transport des Aushubs mit den Schuten über den Kanal gilt als der umweltverträglichste Weg. Im weiteren Verlauf des Ausbaus soll der Fußgraben laut Amt breiter und tiefer ausgehoben werden, um das Deckwerk im Schutz des noch nicht abgebaggerten Dammes später im trockenen Zustand einbauen zu können.

Kampf gegen die Böschungsrutschungen

Für diesen Umschlag vom Baggergut wurden nach Mitteilung des Wasserstraßen-Neubauamtes Nord-Ostsee-Kanals aus Dalben mehrere Anlegestellen am Nordufer gebaut. Dort wird der Aushub mit Greifern in die Schuten gehoben. Das Baggergut stammt aus den Böschungen – und zwar von den Stellen, an denen neue Betriebswege für den Kanal nach der Verbreiterung angelegt werden.

Die beiden Schubschlepper „Orca“ und „Peter“ schieben seit Tagen polnische Baggerschuten über den Kanal. Rund 400 Tonnen werden so pro Fahrt von der Nordseite zum Umschlagsplatz am Flemhuder See auf der Südseite gebracht. Von dort aus wird das Baggergut zu benachbarten Ablageflächen gebracht und dort aufgeschüttet. Entlang der Autobahn 210 sind bereits die Ablagerungen als Wall zwischen den Anschlussstellen Achterwehr und Melsdorf zu sehen.

Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals bei Königsförde und Schinkel geht nur langsam weiter. Die Baufirmen haben für den Abtransport des Baggerguts zwar mehrere neue Anlegestellen geschaffen. Probleme bereiten den Technikern aber weiterhin sogenannte Rutschungen in der Böschung.