﻿Auslaufverbot: 35 Mängel auf Tanker „Arina 1“ in Kiel entdeckt

Kiel. Die Hoffnungen auf eine schnelle Weiterreise des Tankers „Arina 1“ haben sich für den arabische Reeder zerschlagen. Der Tanker musste sich nach einer Störung der Hauptmaschine im Nord-Ostsee-Kanal am vergangenen Donnerstag einer Untersuchung nach den Hafenstaatenregeln unterziehen. Nun folgte das Ergebnis: 35 Mängel – und ein Weiterfahrtverbot. Das ist ein Rekord im Kieler Hafen.

In der Vergangenheit hatten die Kontrolleuere der Berufsgenossenschaft Verkehr andere Schiffe bereits mit 19, 20 oder 25 Mängeln stillgelegt. Aber die Liste der 35 Mängel auf der „Arina 1“ ist die neue Rekordmarke im Hafen der Landeshauptstadt.

Seit dem Wochenende steht die „Arina 1“ deshalb auf der Internetseite des EMSA, der Schiffssicherheitsagentur der EU, in der Liste der festgesetzten Schiffe. Eine rasche Weiterfahrt zum russischen Ladehafen ist für den 20 Jahre alten Tanker damit ausgeschlossen.

Reederei muss Mängel beheben

Die Schlepper „Parat“ und „Holtenau“ zogen die „Arina 1“ gestern vom Scheerhafen in den Ostuferhafen. Wie lange das Schiff in Kiel bleiben wird, hängt jetzt von der Reederei aus Dubai ab. Sie muss für die Beseitigung der Mängel an dem Schiff sorgen und dafür zertifizierte Firmen oder eine Werft beauftragen.

Wie die Berufsgenossenschaft Verkehr auf Anfrage mitteilt, haben die Prüfer an Bord Mängel in diversen Bereichen entdeckt. Sie betreffen die Bereiche Solas (Schiffssicherheit), Marpol (Meeresumweltschutz), Load Line (Lademarke), Crew-Qualifikation und Seearbeitsrecht.

Auch die Rettungsboote sind betroffen

Viele Mängel sind gravierend und nicht einfach abstellbar. An Deck wurden bei der Überprüfung erhebliche Korrosionsschäden entdeckt, und ein Peilrohr für den Brennstofftank ist durchgerostet. Die Gangway ist ebenfalls durchgerostet, und auch die beiden Rettungsboote sind in einem schlechten Zustand.

Grund für die Kontrolle war ein Defekt bei der Maschinensteuerung. So ließ sich am Donnerstag vor der Schleuse die große Hauptmaschine der „Arina 1“ nicht auf Rückwärtsfahrt umsteuern. Bei der Überprüfung wurden im Maschinenraum Leckagen entdeckt. Und auch die Isolierung der Abgasleitungen der Hilfsdiesel ist mangelhaft.

Außerdem kam hinzu: Die Crew der „Arina 1“ war bei der Kontrolle in Kiel mit dem Vorgehen im Fall eines Brandes nur unzureichend vertraut. Ein Zustand, der bei einem Feuer auf einem Tanker mit einer Ladekapazität von über 40 000 Tonnen Öl an Bord sehr brisant werden kann.

Das 2003 in Korea gebaute Schiff gehört seit 2019 zur Reederei Petrofleet in Dubai und ist in Palau im Pazfik registriert. In den vergangenen Monaten fuhr das Schiff überwiegend Öl aus russischen Schwarzmeerhäfen in den Golf von Lakonikos im Mittelmeer, wo es in größere Tanker umgepumpt wurde. Nun wurde der Tanker aber in die russische Hafenstadt Ust-Luga beordert, wo er eigentlich am 23. September eintreffen sollte.

