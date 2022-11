﻿Quickborn: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Autobahn 7 bei Quickborn wurden fünf Menschen verletzt. Die Fahrspuren in Richtung Flensburg waren über Stunden gesperrt.

Quickborn. Fünf verletzte Menschen: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der Autobahn 7 am Dienstag. Nach Polizeiangaben wollte eine Frau gegen 17.30 Uhr in Quickborn im Kreis Pinneberg auf die Autobahn 7 in Richtung Flensburg fahren. Da sie offensichtlich die Vorfahrt missachtet hat, sind insgesamt fünf Autos zusammengestoßen. Eine Person wurde laut Polizei in ihrem Wagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt, die vier anderen Fahrer seien schwer verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser.

Um die genaue Unfallursache zu klären, hat die Polizei einen Sachverständigen angefordert. Für Reinigungsarbeiten blieb die A7 noch einige Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über Quickborn abgeleitet. Es gab einen langen Rückstau.