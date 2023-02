Autofahrer bei Frontalzusammenstoß getötet

Regina Deilke von den Grünen will in Alveslohe Bürgermeisterin werden

Die Kommunalwahl am 14. Mai verspricht in Alveslohe Hochspannung. Die Grüne Regina Deilke möchte Bürgermeisterin und Nachfolgerin des nicht mehr kandidierenden Peter Kroll (BVA) werden. Die CDU tritt überhaupt nicht mehr an. Dafür will sich eine neue Wählergemeinschaft dem Alvesloher Bürgervotum stellen.