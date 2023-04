Autofahrer genervt: Klima-Kleber blockieren Elbtunnel

Klima-Aktivisten blockieren den Oster-Reiseverkehr, bevor er überhaupt begonnen hat. Unsere Recherche zur Sprengung in Kiel ist das Gesprächsthema des Tages. Verkauf der Imland-Klinik unter Dach und Fach. Mehr zu diesen Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Festgeklebt: Klimaaktivisten blockierten am Vormittag die Autobahn 7 vor dem Elbtunnel in Richtung Norden.

sie haben es schon wieder getan. Die Aktivisten der selbsternannten „Letzten Generation“ haben heute rund um Hamburg wichtige Verkehrspunkte blockiert. Nach der aus Sicht der Protestler bewährten Methode klebten sie sich vor Elbtunnel und Elbbrücken fest. Die Folge waren massive Verkehrsbehinderungen pünktlich zum Start ins lange Osterwochenende. Familien, die sich extra freigenommen hatten, um möglichst früh in die Ferien zu starten, standen somit schon am Vormittag im Stau. Ob diese Erfahrung die Begeisterung für den Klimaschutz stärkt? Wohl kaum. Den Aktivisten dürfte das egal sein. Sie haben per Pressemitteilung bereits angekündigt, dass sie am 19. April in Berlin noch massiver auftreten wollen.

Wir regelmäßig KN-online liest, konnte sich bereits gestern über die ungeahnten Folgen einer Sprengung in Kiel informieren. Ein Trümmerteil war dabei unkontrolliert fortgeschleudert worden und in ein Wohnhaus gekracht. Und es war ein großes Glück, dass dabei niemand verletzt wurde. Die exklusive Recherche zu diesem Fall ist heute nicht nur in Kiel das Gesprächsthema Nummer 1. Die Kollegen des Rundfunks und der Deutschen Presse-Agentur haben die Geschichte natürlich auch bei uns gelesen und verbreiten sie nun ebenfalls. Wie groß das Interesse unserer Leser und Leserinnen daran ist, sehen wir an den Aufrufen der Artikel zu diesem Thema. Sie befinden sich an der Spitze der meistgeklickten Artikel, die sie wie immer am Ende des Newsletters finden.

Auch diese Nachricht erreichte uns gestern noch am späten Nachmittag: Nach monatelangem Hin und Her, diversen Vorstößen und Verhandlungen ist der Verkauf der Imland-Kliniken unter Dach und Fach. Die Schön-Klinik-Gruppe teilte mit, dass die Investorenvereinbarung notariell bestätigt worden sei. Geben auch das Bundeskartellamt und das Insolvenzgericht ihren Segen, gehört der Name Imland bald der Vergangenheit an. Ebenfalls vom Tisch sind damit auch die Überlegungen im Kieler Rathaus, wo man eine Fusion der Imland-Klinik mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel vorgeschlagen hatte.

Was kann ich an den Osterfeiertagen unternehmen? Wie wird das Wetter? Und welche Bäckereien haben eigentlich geöffnet? Rund um Ostern haben wir wieder Wissens- und Lesenswertes für Sie im Angebot. Hier eine Auswahl daon.

Hier soll eigentlich die Batteriefabrik entstehen. Das Luftbild zeigt die Ausgrabungsstätte auf dem Gelände in Lohe-Rickelshof, wo Archäologen historische Grubenhäuser entdeckt haben. © Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Das Ringen um die Ansiedlung einer Batteriefabrik der Firma Northvolt in Heide wird nun vermutlich noch schwerer. Archäologen haben bei Untersuchungen auf dem Gelände in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) bereits mehr als 650 Funde freigelegt. Unter anderem wurden die Grundrisse von 12 vorgeschichtlichen Langhäusern und 16 Grubenhäusern entdeckt. Mehr lesen Sie hier.

