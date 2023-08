Autofahrer mit Tempo 140 statt der erlaubten 60 unterwegs

Verkehr

Kfz-Versicherungen bleiben im Norden weitgehend günstig

Autobesitzer in Schleswig-Holstein können sich auch 2024 oft über günstige Einstufungen in der Kfz-Versicherung freuen. «In sieben der 15 Zulassungsbezirke des Landes und für fast die Hälfte der Autofahrer gelten weiterhin die niedrigsten Regionalklassen 1 bis 3», berichtete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag.