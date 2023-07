﻿Frachter brennt auf Nordsee: Bergungsteams bereiten sich auf Untergang vor

Ameland. Die Bergungsmannschaften haben keine Hoffnung mehr, den Brand in dem Autotransporter „Fremantle Highway“ auf der Nordsee vor der niederländischen Insel Ameland zu löschen. Es werden keine Feuerwehrleute zur Brandbekämpfung an Bord geschickt, wie die Behörden berichten. Das Schiff soll jetzt nur auf der aktuellen Position gehalten werden, wo es notfalls ohne Gefahr für den Schiffsverkehr auch sinken könne.

Der in der Nacht zu Mittwoch auf der Nordsee an Bord ausgebrochene Brand ist demnach außer Kontrolle. „Das Feuer an Bord der „Fremantle Highway“ kann so noch nicht gelöscht werden“, teilt die niederländische Küstenwache mit.

Grund dafür ist die gewaltige Hitze im Inneren des Schiffes. Der 199 Meter lange Frachter könnte jetzt jederzeit Leck schlagen und kentern. Löschwasser etwa aus der Luft könnte dieses Risiko noch erhöhen. Bereits jetzt haben sich Teile des Decks verzogen, die Bordwand weist beulenartige Verformungen auf. Mit Rissen in der Bordwand ist zu rechnen.

Die „Fremantle Highway“ war am Dienstagabend etwa 25 Seemeilen nördlich der Insel Ameland vor der niederländischen Küste in Brand geraten. Die Besatzung des in Panama registrierten Schiffes einer japanischen Reederei versuchte sofort einen Löschangriff.

Die Crewmitglieder mussten die Versuche jedoch aufgeben und das Schiff noch in der Nacht mit 30 Meter tiefen Sprüngen über Bord verlassen. Ein Besatzungsmitglied kam dabei ums Leben. 23 Seeleute wurden gerettet, 16 von ihnen erlitten Verletzungen, berichtet die Küstenwache.

Autofrachter „Fremantle Highway“ brennt auf Nordsee: Schiff wird nur fixiert

Die niederländischen Behörden lassen das brennende Schiff jetzt lediglich auf der Position im Verkehrstrennungsgebiet durch Schlepper fixieren. „Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder das Feuer geht aus Mangel an Nahrung von allein aus, oder das Schiff sinkt nach einem Wassereinbruch“, erläuterte ein Mitglied des Bergungsteams.

Wenn das Feuer von allein erlöschen sollte, könnte die „Fremantle Highway“ in den nächsten Wochen in einen nahen Hafen an der deutschen oder der niederländischen Küste geschleppt werden. Eemshaven, Emden oder Wilhelmshaven wären in diesem Fall die nächsten Plätze für eine Aufnahme.

Eigner hat Verantwortung für Bergung des brennenden Autofrachters „Fremantle Highway“

Die Verantwortung für die Bergung liegt allerdings beim Eigner des Schiffes. Die Firmen Boskalis und Multraship aus den Niederlanden wurden von dem japanischen Eiger der „Fremantle Highway“ mit der Sicherung beauftragt. Die Unternehmen kennen sich bereits: Boskalis hatte mit seiner Tochter Smit Salvage 2021 im Suezkanal die „Ever Given“ freigeschleppt. Dieser Containerfrachter gehört wie auch die „Fremantle Highway“ der japanischen Gesellschaft Shoei Kisen Kaisha in Imabari, die das Schiff an die K-Line des Konzerns Kawasaki für Autotransporte verchartert hat.

Autofrachter „Fremantle Highway“ in Flammen: Rauchwolke ist hochgifitig

Es sei nicht geplant, den brennenden Frachter mit der derzeitigen Rauchentwicklung in einen Hafen zu schleppen, heißt es. Die Rauchwolke sei hochgiftig und bedeute in einem Hafen ein zu großes Gesundheitsrisiko für die Anwohner.

Inzwischen bereitet sich auch das Havariekommando in Cuxhaven auf einen Einsatz vor. Sollte der Frachter „Fremantle Highway“ an der gegenwärtigen Position sinken und dabei einen Teil seines Treibstoffs verlieren, droht wegen der Strömung auch der deutschen Nordseeküste eine Ölpest. Das große Schiff hat wegen seiner ursprünglich bis nach Asien geplanten Fahrt große Mengen des giftigen Treibstoffes an Bord.

Deshalb bereitet sich das Havariekommando auf einen Einsatz deutscher Ölbekämpfungseinheiten vor. Zahlreiche Schiffe sind dafür in Bereitschaft. Derzeit werde auch geprüft, welche Schiffe des Bundes und der Küstenländer einsetzbar sind, so das Havariekommando am Abend in Cuxhaven.

Umweltkatastrophe droht: Einheiten für Ölbekämpfung in Alarmbereitschaft

Zu diesen Einheiten gehören auch Schiffes des Landesbetriebs Küstenschutz aus Schleswig-Holstein, die besonders auf die Bekämpfung von Öl im Wattenmeer ausgerüstet sind. Auch das Ölbekämpfungsschiff „Kiel“ aus Kiel wird für diesen Einsatz vorgehalten.

Inzwischen ist an Bord des Havaristen die Technik komplett ausgefallen. Bis 14.18 Uhr sendete demnach von der Kommandobrücke noch das automatische Identifikationssystem (AIS) seine Signale. Danach verstummte es, weil vermutlich die Flammen die Technik der Kommandobrücke zerstört haben.

An Bord des brennenden Frachters befinden sich laut Küstenwache 2857 Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller – allesamt Neuwagen für Fernost. Darunter sind jedoch auch 25 neue Elektroautos. Sie sollen nach ersten Meldungen in jenem Bereich stehen, in dem der Brand ausgebrochen war. Eine gesicherte Ursache für den Brand gibt es aber noch nicht. Sie wird aufgrund der Verwüstungen durch das Inferno im Schiff wohl auch nicht mehr zu ermitteln sein.

Dies ist nicht der erste Unfall dieser Art: Anfang Juli 2023 geriet im Hafen von Newark bei New York der Autotransporter „Grande Costa D’Avorio“ beim Beladen mit Autos aus den USA in Brand. Bei den Löscharbeiten im Inneren des Schiffes starben zwei 45 und 47 Jahre alte Feuerwehrmänner. Den beiden Feuerwehrleuten war bei der Brandbekämpfung der Rückweg abgeschnitten worden.

Auch bei der „Grande Costa D’ Avorio“ wird eine mögliche Entzündung durch Lithium-Ionen-Batterien untersucht. Ergebnisse gibt es noch keine. Im Februar 2022 sank nach tagelangem Brand im Atlantik der Autotransporter „Felictiy Ace“. Auch bei diesem Feuer wird ein Zusammenhang mit den an Bord aus Emden in die USA verschifften Elektroautos gesehen.

