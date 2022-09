Autokraft-Streik angekündigt / Wasser-Dusche für Minister

Das zweite Mal in einem Monat wollen Busfahrer der Autokraft streiken - erneut dürfte der Ausstand Schülerinnen und Schüler treffen. Was Schleswig-Holstein sonst noch bewegt, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Leere Bushaltestellen dürfte es auch in der kommenden Woche geben: Im ÖPNV in Schleswig-Holstein wollen Busfahrer die Arbeit niederlegen. Zuletzt hatten sie Anfang des Monats für bessere Tarife gestreikt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

bei den Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Omnibusverband Nord (OVN) ist noch keine Einigung in Sicht. Deshalb wollen Busfahrer in Schleswig-Holstein in der kommenden Woche erneut für zwei Tage streiken. Besonders betroffen sein dürfte erneut der Schülerverkehr. Aber auch wer in ländlichen Räumen auf den Bus angewiesen ist, muss sich für Montag und Dienstag eine Alternative suchen. Mehr zu dem angekündigten Streik erfahren Sie hier:

Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Tourismusminister Claus Ruhe Madsen ist noch immer in Mecklenburg-Vorpommern verwurzelt. Seinen 50. Geburtstag feierte Rostocks Ex-Oberbürgermeister in Warnemünde an der Ostsee. Und dort ist es zu einem unschönen Vorfall gekommen, wie das Ministerium bestätigte. Bei seiner Feier soll ihn eine Frau mit einem Getränk bespritzt haben. Im Rostocker Rathaus wird darüber schadenfroh getuschelt, wie unsere Kollegen der Ostsee-Zeitung berichten:

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in einem Restaurant an der Promenade in Westerland. © Quelle: Georg Supanz/dpa

Auf der Promenade in Westerland (Sylt) ist ein Strandrestaurant niedergebrannt. Ursache und Schadenshöhe standen zunächst noch nicht fest. Mehr Informationen zum Brand finden Sie hier.

Tipps fürs Wochenende

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.