﻿Backstage beim Wacken Open Air: So erlebte die Band Employed to Serve ihren allerersten WOA-Auftritt

Wacken. Die großen Bühnen des Wacken Open Airs werden von altehrwürdigen Bands wie Iron Maiden, Megadeth, Kreator sowie pompöser Folklore dominiert. Der Metal-Nachwuchs hingegen spielt sich derweil auf den weitaus kleineren Bühnen die Finger wund. So wie die britische Band Employed to Serve bei ihrem WOA-Debüt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Destinys Child in Wacken: Ausgerechnet die Girlband rund um Beyonce hat es der Sängerin Justine Jones von Employed to Serve angetan. „Ich habe eine Playlist, um mich vor dem Konzert aufzuputschen, viel RnB aus den 2000ern – also nichts, was mit Metal zu tun hat.“ Aufgeregt sei sie vor Auftritten immer – vor dem Wacken ein kleines bisschen mehr. Gleich geht es los. Um 13 Uhr.

Gitarrist Sammy Urwin bereitet etwas anderes Herzklopfen. Während die Band ihre Instrumente hinter die Bühne bringt, steht Iron-Maiden-Bassist Steve Harris dort herum – wohl um seinem Sohn George Harris bei seinem Auftritt mit der Kombo The Raven Age zuzusehen. „Ich musste mich so zusammenreißen, nicht nach einem Selfie zu fragen“, erzählt Urwin. Den Auftritt von Iron Maiden am Abend will er sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Egal ob Oper oder Metal: Aufgewärmt wird immer gleich

Noch zehn Minuten: Jones presst Luft durch ihre Lippen, lässt sie flattern, summt eine Tonabfolge – eine klassische Aufwärmübung unter Sangesspezialisten. Dabei hat das, was Jones gleich macht, mit klassischem Gesang so viel zu tun wie das WOA mit dem SHMF. Die Frontfrau von Employed to Serve singt nicht. Sie schreit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und es geht los: Einflüsse von Lamb of God und Machine Head sind unverkennbar herauszuhören, als die Truppe ihr 45-minütiges Wacken-Debüt serviert. Schon während der ersten treibenden Gitarren-Riffs wird das noch überschaubare Fanmeute durch eine ganze Menge neugieriger Metalheads aufgestockt. Die Metal-Giganten des Festivals mögen auf den gewaltigen Hauptbühnen zwar fulminante Shows bieten, die Überraschungen aber erlebt man auf den kleineren Brettern.

Debüt von Employed to Serve beim WOA: Gitarren-Riffs lassen die Menge wachsen

„Es ist für uns eine Ehre, auf dem Wacken eingeladen worden zu sein“, sagt Jones später. In England ist Gruppe deutlich bekannter als hierzulande. Ihr Auftritt auf dem „heiligen Grund“ in Schleswig-Holstein ist für sie ein wichtiger Schritt, um ihre Fangemeinde in Deutschland zu erweitern. Die Sängerin sagt, dass es ihr Traum gewesen sei, hier spielen zu dürfen, seit sie Teenagerin ist.

Und ihre Hoffnungen werden übererfüllt. Immer mehr Zuschauer kommen, mehr als gedacht. Denn: „Wenn man mittags spielt, weiß man nie, wie viele Leute kommen, wer verkatert ist oder vielleicht schlechte Laune wegen des Wetters hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein erfolgreicher Wacken-Auftritt zahlt sich aus

Für jüngere Bands ist das Wacken Open Air meist ein beispielloses Sprungbrett. Umso tragischer, dass einige der Newcomer beim hauseigenen Nachwuchs-Wettbewerb „Metal Battle“ ihre Konzerte wegen des Regen-Chaos am Mittwoch nicht spielen konnten.

Sever und Xaon jedoch haben Donnerstagnacht Glück. 20 Minuten lang dürfen sie ab Mitternacht über die Bühne toben und verlieren auch keine Zeit. Sever knallen einen Song nach dem anderen raus und überzeugen nach anfangs gesanglicher Schieflage dann doch mit einem Sound irgendwo zwischen Rage Against the Machine, Linkin Park und Limp Bizkit. Keine Drohnenshow, kein Bühnenbild, kein Pyro-Spektakel wie bei den WOA-Riesen: Auf den Nebenbühnen bestechen die Bands allein durch ihren authentischen Hunger auf Metal.

Dass sich ein Auftritt in fremden Gefilden auszahlt, hat Justine Jones schon registriert: „Ich sehe mir gerne die Statistiken auf Spotify an, und man kann nach jedem Festival erkennen, dass wir viele Aufrufe aus der jeweiligen Stadt danach haben.“

Glaubt man dem finalen Wacken-Applaus, dürften die Briten nun allerlei Aufrufe mehr erwarten. Am Ende brüllt jemand aus dem Publikumspulk: „Wer seid ihr?“ Wohl um den Bandnamen, der nirgends zu sehen war, nun im Netz zu suchen. „Wir wollten Geld sparen“, sagt Jones und lacht. „Deshalb haben wir das Banner mit unserem Bandnamen nicht mit ins Flugzeug genommen.“ Vielleicht müssen Employed to Serve schon bald etwas weniger aufs Geld achten.

KN