Zugverkehr im Norden durch Brand kurzzeitig beeinträchtigt

Kinderbetreuung

Kita-Plätze: Wo sind die Wartelisten in Kiel am längsten, wo wird ausgebaut?

Der Ausbau an Betreuungsplätzen in Kiel geht voran, doch nicht in allen Stadtteilen ist die Versorgung für Kita- und Krippenkinder optimal. Während auf dem Ostufer zahlreiche neue Gruppen entstehen, wäre in Mettenhof noch viel Bedarf.