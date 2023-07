Bahn: Schleswig-Holstein erteilt den Zuschlag für 40 neue Elektrozüge

Kiel. Die Entscheidung ist gefallen: Den Zuschlag für die Herstellung und Instandsetzung von 40 neuen Elektrotriebzügen für Schleswig-Holstein hat der international agierende Bahnhersteller Alstom Deutschland erhalten. Das gab das Verkehrsministerium in Kiel bekannt. Die Frist, in der unterlegenen Bieter noch Zeit hatten, gegen diese Entscheidung ein Nachprüfverfahren anzustrengen, sei abgelaufen, hieß es in einer Mitteilung.

Wie berichtet hatten der Wirtschafts- und der Finanzausschuss des Landtages dem Vergabevotum von Nah.SH bereits am 13. Juli zugestimmt. Bei der Ausschreibung geht es um das sogenannte Bahnnetz Mitte/Süd-West mit den Linien RE 7/70 Kiel/Flensburg – Hamburg und RB 61/71 Wrist/Itzehoe – Hamburg, auf denen die Züge dann zum Einsatz kommen.

Nah.SH-Vergabevotum: Ministerium sieht Meilenstein in Sachen Bahnverkehr erreicht

„Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht: Auf diesen Bahnlinien sind die meisten Menschen in Schleswig-Holstein im Nahverkehr unterwegs“, erklärte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen. „Diesen Menschen müssen wir in Zukunft ein starkes Angebot machen. Dazu gehören ein verlässlicher Fahrplan und moderne, leistungsstarke Fahrzeuge, die durch ihr Design und den Fahrkomfort überzeugen.“

Das Vergabeverfahren fand als Verhandlungsverfahren mit drei Verhandlungsrunden statt. Laut Ministerium soll Alstom mindestens 40 neue Triebzüge vom Typ „Coradia Stream HC“ liefern und wird über 30 Jahre für die Instandhaltung der Fahrzeuge verantwortlich sein. Alstom will dafür die DB-Werkstatt in Kiel ertüchtigen.

Werkstatt in Kiel, neue Züge rollen ab Dezember 2027

Das gesamte Vergabeverfahren für das Netz Mitte/Süd-West staffelt sich in drei getrennte Vergaben: Mit Alstom wurde nun ein Unternehmen beauftragt, das die Triebzüge liefert und wartet. Gegenwärtig sucht NahH.SH im Auftrag des Landes den Fahrzeugvorhalter, der die neuen Züge finanzieren soll und sie dann den Verkehrsunternehmen in den Bahnnetzen Mitte und Süd-West zur Verfügung stellt. Ab dem zweiten Quartal 2024 startet die Vergabe des eigentlichen Eisenbahn-Betriebs.

Derzeit fahren auf den Bahnlinien RE 7, RE 70, RB 61 und RB 71 die beiden Bahnunternehmen DB Regio und Nordbahn. Deren Verkehrsverträge laufen zum Dezember 2027 aus. Die Verträge sehen nicht vor, die bisherigen Fahrzeuge weiter zu nutzen. Die neuen Züge sollen demnach ab Dezember 2027 rollen.

