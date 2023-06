﻿Grenzverkehr der Bahn: Englisch als Pflichtsprache?

Die EU-Kommission plant, im grenzüberschreitenden Verkehr Englisch als einheitliche Dienstsprache einzuführen. Im Norden regt sich Widerstand dagegen.

Berlin/Niebüll. Lokführerin Alina Tschupeew liebt ihren Beruf. Auch wenn sie morgens schon um 5.20 Uhr zu ihrer ersten Fahrt des Tages von Niebüll in Nordfriesland ins 17 Kilometer entfernte dänische Tønder aufbrechen muss. Mehrmals am Tag fährt die 37-Jährige diese Strecke oder die nach Dagebüll. Gerade zu den Pfingsttagen, an denen die Lokführerin Dienst hatte, nutzten besonders viele Fahrgäste die Bahnen der Norddeutschen Eisenbahn Niebüll GmbH (NEG). Die in der Ukraine geborene junge Frau, die 2012 nach Deutschland kam und eigentlich im Rechnungsmanagement tätig war, sagt selbst, sie nehme die Herausforderung im männerdominierten Beruf gerne an. Und bei der NEG habe sie ein „Super-Team“ vorgefunden.