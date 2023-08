﻿Balkonkraftwerke: Warum ist die Zeit für Förderanträge in SH so kurz?

St. Peter-Ording

Fahrradfahrer stirbt zwei Tage nach Unfall

Ein 48 Jahre alter Fahrradfahrer ist zwei Tage nach einem Unfall in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gestorben. Der Mann war am Sonntag mit schweren Verletzungen ins Klinikum in Heide gebracht worden und dort am Dienstagabend gestorben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.