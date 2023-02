﻿Balletttänzer Vitalii Netrunenko aus Kiew: Neuanfang im Kieler Ballett

Anfang Januar ist Tänzer Vitalii Netrunenko vom Kiewer Nationalballett ans Theater Kiel gewechselt. Trotz des Kriegs in der Ukraine kam er lange nicht auf die Idee, sein Land zu verlassen. Er erzählt von der harten Realität in Kiew – und wie er das Leben an der Kieler Förde wahrnimmt.

Der ukrainische Balletttänzer Vitalii Netrunenko kam im Januar ans Theater Kiel. Er berichtet vom Krieg in der Ukraine und dem vergleichsweise beschaulichen Leben in Kiel.

Kiel. Am Wochenende sind sie hinübergefahren aufs Ostufer, haben das U-Boot in Laboe besichtigt, sind am Strand herumspaziert, haben in den Himmel geschaut und die Ostseeluft geatmet. Eine Leichtigkeit des Seins, die Vitalii Netrunenko und seine Frau Elena Filipieva so lange nicht erlebt haben.

„Keine Sperrstunde, keine Explosionen, kein Schnee, alles ist leichter hier, milder – auch der Winter“, erzählt der Tänzer. Erst vor ein paar Wochen, Anfang Januar, ist er vom Kiewer Nationalballett nach Kiel gewechselt. Und aus dem Krieg an die Beschaulichkeit der Förde. Als neues festes Ensemble-Mitglied in der Compagnie von Yaroslav Ivanenko, der Netrunenko 2021 in Kiew bei der Arbeit an seinem Ballett „Dante“ kennenlernte. Einer von Dreien vom Kiewer Nationalballett, einer von dreien, die das Ballett Kiel während des Krieges aufgenommen hat.

Dabei ist Vitalii Netrunenko auf die Idee, sein Land zu verlassen, lange gar nicht gekommen. Als erstes, erzählt er, habe er eine Geldspende an das ukrainische Militär geleistet und sich sofort zum Freiwilligendienst gemeldet. „Vor allem die alten Leute haben es schwer“, erzählt er. Er hat für sie eingekauft, sie durch die Straßen begleitet oder zum Bahnhof gefahren, wenn der öffentliche Nahverkehr zusammenbrach. „Es muss doch getan werden: helfen, kochen, kämpfen.“

Balletttänzer Vitalii Netrunenko: „Der Krieg passt nicht ins 21. Jahrhundert.“

Den Morgen, als der Krieg nach Kiew kam, hat er fest im Kopf. Es war 5.45 Uhr am 24. Februar 2022, als ihn die Explosionen weckten. „Aber weil wir Ukrainer einiges gewohnt und außerdem Optimisten sind, habe ich das erst verdrängt“, erinnert sich der Tänzer. Bis Ehefrau Elena, selbst langjährige Primaballerina im Nationalballett, sagte: „Der Krieg ist da.“ Durchs Fenster sah Netrunenko dann, wie eine Drohne gegenüber in einen Wohnblock fiel: „Da ist auch in meinem Kopf etwas explodiert“, sagt er sehr ruhig. „Der Krieg passt nicht ins 21. Jahrhundert.“

Die Oper in Kiew blieb erstmal für Monate geschlossen, getanzt haben sie trotzdem. In Slowenien, Japan, Deutschland, England, USA. Tanzend haben sie auf das Unrecht von Putins Krieg aufmerksam gemacht: „Wir wollten eine kulturelle Frontlinie eröffnen.“ In Orlando, Florida, haben sie 800 000 Dollar gesammelt.

In Kiel ist die Ukraine fern und nah zugleich. Er vermisst die Eltern, Freunde und Yorkshire-Terrier Juliet, die wegen einer Operation zurückbleiben musste. Und die Wohnung in Kiew, in der seit März 2022 schon Flüchtlinge aus dem besetzten Donbass-Gebiet leben, wo er selbst geboren und aufgewachsen ist. Außerdem hat er die Bilder im Kopf, von zerbombten Häusern, den Tänzern und Tänzerinnen, die im Krieg gestorben sind. Berichte aus einer anderen Wirklichkeit.

Vom Kiewer Ballett mit 160 Tänzern nach Kiel zum 19-köpfigen Ensemble

„Erstmal bin ich hier“, sagt Vitalii Netrunenko dann, „und das ist eine Freude! Ich kannte ja bisher nur das Kiewer Ballett ...“ Eine Riesencompagnie mit 160 Tänzerinnen und Tänzern und rein klassischem Repertoire. In Kiel sind sie im Ensemble 19. Eine Überschaubarkeit, die ihm gefällt: „Hier zu tanzen, das ist wie Familie.“

Fast alle klassischen Rollen hat er in Kiew getanzt, von „Giselle“ bis „Pinocchio“, „Cinderella“ und „Feuervogel“. Der neoklassisch inspirierte Stil, den Yaroslav Ivanenko in Kiel pflegt, aber hat ihm schon bei der Arbeit an „Dante“ gefallen. „Das ist ganz anders“, sagt Netrunenko, der selbst einen Master in Choreografie hat: „Man muss sich erst hineinfinden.“ Und er mag sie, diesen expressiven „Othello 2.0“, das bilderreiche „Labyrinth der Träume“. „Das ist eine Riesenchance“, sagt er, „und ich finde es toll, mich hier noch einmal neu zu erfinden“.

Nur manchmal, da machen sich die Gedanken selbstständig. Dann denkt Vitalii Netrunenko kurz daran, ob er nicht besser in der Ukraine sein sollte und sein Land verteidigen. „Aber meine Waffe ist die Kunst, der Tanz“, sagt er auch und schaut hinaus ins Dunkel über dem Kleinen Kiel.