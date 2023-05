Unbekannter überfällt Bank in Itzehoe

Itzehoe. Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen eine Bank in Itzehoe überfallen. Der Mann habe einen Bankmitarbeiter mit einem Messer bedroht und sei mit einer größeren Menge Bargeld in einem Stoffbeutel entkommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Fahndung der Polizei nach dem etwa 50-Jährigen laufe.

Die Polizei bittet um Hinweise: Der Mann trug laut Personenbeschreibung einen blauen Anorak, eine helle Hose und braune Sneaker mit heller Sohle. Er sprach mit polnischem Akzent und soll stark nach Rauch gerochen haben.

Mit dpa.