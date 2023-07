Mit gestohlenem Linienbus: Polizei beendet Wochenend-Spritztour durch Stormarn und Herzogtum Lauenburg

Harmsdorf/Bargteheide/Ammersbek. Ein Wochenende lang mit dem Bus durch die Gegend fahren: Diese Aussicht war wohl für einen 19-Jährigen so verlockend, dass er seine Chance ergriff. Allerdings nicht ganz legal – und gefährlich für alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Bustür stand offen: Hamburger findet Schlüssel und fährt los

Jacqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg, rekonstruiert die illegale Spritztour des jungen Mannes: Nach dessen Schilderungen hatte der 19-jährige Hamburger am Sonnabend, 15. Juli, an der Grundschule in Bargteheide einen Linienbus mit offenstehender Tür gesehen. Im Bus habe er dann den Zündschlüssel in einem Versteck gefunden. „Danach sei er mit dem Fahrzeug in Richtung Hamburg gefahren“, zitiert Fischer aus der späteren Vernehmung des Mannes. „Am frühen Sonntagmorgen habe er den Linienbus am Sportplatz in Ammersbek abgestellt.“

Polizei: Mann fuhr in Schlangenlinien auf der B208

Bis dahin ging alles gut für den 19-Jährigen – und so setzte er die Spritztour mit „seinem“ Bus am Sonntag gegen 11 Uhr fort. Auf der B208 bemerkten Zeugen, wie er in Schlangenlinien von Berkenthin kommend in Richtung Ratzeburg fuhr. „Die Beamten konnten den Bus gegen 13.30 Uhr an der Bushaltestelle Harmsdorf kontrollieren“, berichtet Fischer.

Drogen, Unfallspuren und keine Fahrerlaubnis

Neben der Tatsache, dass der Linienbus nicht ihm gehörte, hatte sich der Hamburger auch anderweitig strafbar gemacht. Nicht nur besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis. Fischer: „Bei dem 19-Jährigen wurden Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Am Fahrzeug wurden erhebliche Unfallspuren festgestellt.“ Ein örtlicher, „richtiger“ Busfahrer habe den Bus dann nach Ratzeburg gefahren.

Der 19-Jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Diebstahl und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges verantworten müssen.