Gesundheit

Land will Versorgung von Patienten mit Post-Covid verbessern

Tausende Menschen haben in Schleswig-Holstein mit Post-Covid gekämpft oder leiden immer noch. Mit zwei Ambulanzen in Kiel und Lübeck und einer neuen Studie will die Regierung deren Versorgung verbessern. Dafür will Schwarz-Grün 3,5 Million bereitstellen.